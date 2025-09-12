🍵綠茶長條薄片唧花曲奇餅🍵 再接再厲😊😊 上次整左伯爵茶味，但因為我用左雙排鋸齒唧花嘴，所以太薄身，好易斷😮‍💨😮‍💨 今次我改用單排鋸齒唧花嘴，成品厚身d，無咁易斷，質感亦更脆口😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1CigpkbuxK/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

牛油 42.5 g

糖 14 g

蛋 15 g

低筋麵粉 45 g

高筋麵粉 4.5 g

粟粉 7 g

綠茶粉 3.5 g

鮮奶 7 ml



食譜份量

15塊 @2 cm半排鋸齒唧





作法:

1 ：

1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋攪拌至完全均勻

2 ：







3 ：







4 ：





1. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉、粟粉和綠茶粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑） 2. 加入鮮奶拌勻至完全溶合 3. 粉團加入唧袋，於不黏烤盤上唧出花紋

5 ：







6 ：







7 ：





1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約8分鐘，然後再焗10-12分鐘（140°） 2. 最後用餘溫再焗2-3分鐘（餘溫可令曲奇更脆口；不需焗至太上色，否則會影響綠茶的顏色，令鮮綠色變成黃綠色），放涼，即可

8 ：







9 ：







10 ：







11 ：







12 ：







13 ：











