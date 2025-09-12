風林火山10.1香港內地上映 金城武演型爆富二代
綠茶長條薄片唧花曲奇餅
🍵綠茶長條薄片唧花曲奇餅🍵 再接再厲😊😊 上次整左伯爵茶味，但因為我用左雙排鋸齒唧花嘴，所以太薄身，好易斷😮💨😮💨 今次我改用單排鋸齒唧花嘴，成品厚身d，無咁易斷，質感亦更脆口😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1CigpkbuxK/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
牛油 42.5 g
糖 14 g
蛋 15 g
低筋麵粉 45 g
高筋麵粉 4.5 g
粟粉 7 g
綠茶粉 3.5 g
鮮奶 7 ml
食譜份量
15塊 @2 cm半排鋸齒唧
作法:
1 ：
1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋攪拌至完全均勻
2 ：
3 ：
4 ：
1. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉、粟粉和綠茶粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑） 2. 加入鮮奶拌勻至完全溶合 3. 粉團加入唧袋，於不黏烤盤上唧出花紋
5 ：
6 ：
7 ：
1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約8分鐘，然後再焗10-12分鐘（140°） 2. 最後用餘溫再焗2-3分鐘（餘溫可令曲奇更脆口；不需焗至太上色，否則會影響綠茶的顏色，令鮮綠色變成黃綠色），放涼，即可
8 ：
9 ：
10 ：
11 ：
12 ：
13 ：
