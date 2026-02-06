消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
7度以下會凍僵
佛羅里達州近日氣溫降至冰點以下，受低溫影響，屬熱帶爬行動物的綠鬣蜥在約 7 攝氏度以下身體機能會停止運作，雖然維持生命，但會變得僵硬及動彈不得，仍可存活數天。佛羅里達州魚類和野生動物委員會（FWC）首次授權執行清除行動，主要集中在佛羅里達州南部。
綠鬣蜥在佛羅里達州是外來物種，被指會破壞行人路、海堤等設施，侵害本土植物及花卉。FWC 上周發布命令，指利用周日及周一的嚴寒天氣優勢，設立收集點接收凍僵的綠鬣蜥，以減少其數量。
逾5000 隻綠鬣蜥被安樂死
公眾及專業蟲害防治公司及市民已將 5195 隻綠鬣蜥送往FWC 的收集中心，並由相關部門執行人道毀滅。FWC 行政總監 Roger Young表示，綠鬣蜥對當地環境與經濟產生負面影響，能在短時間內移除逾 5 000 隻蜥蜴，全賴工作人員、合作夥伴及居民協調配合。
佛羅里達州南部氣溫周三（4 日）已顯著回升，未被收集的綠鬣蜥在恢復體溫後已重新活動。當地法律允許居民在自己物業或獲得許可下，以人道方式殺死綠鬣蜥，但嚴禁將其當作寵物飼養，亦不可在未經許可下運輸。
來源：the Guardian
內地迎寒潮大風 冷空氣明起影響廣東
【on.cc東網專訊】受冷空氣影響，內地周四（5日）繼續發布寒潮藍色及大風藍色預警。中央氣象台預測，中東部大部地區周四至周六（7日）氣溫將自北向南下降6℃至10℃。廣東省氣象部門亦預計，該股冷空氣由周五（6日）傍晚起影響省內多地，局部地區屆時將出現6℃至9℃降溫。
天氣報告｜日間溫暖 最高氣溫約25度
【Now新聞台】本港今日(6日)天氣預測，部分時間有陽光，日間溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度，晚上有一兩陣微雨及能見度較低，吹微風。 展望明日，風勢逐漸增強，晚上氣溫顯著下降，星期日及星期一最低氣溫在13度左右，日間部分時間有陽光。#要聞
寧德時代(03750.HK)曾毓群：零碳科技將推動可持續能源時代來臨
寧德時代(03750.HK)董事長曾毓群於阿聯酋一場峰會活動上發表視像演講，指出人類正經歷能源變革，從勘探開採化石能源的時代，邁向從風電場、光伏電站中獲取能源，並將其儲存在電池裡的新時代，技術的進步已使可持續能源解決方案具備商業可行性，而寧德時代正在推動可再生能源在一系列場景中具備真正的經濟競爭力。 他又指出，在零碳礦山領域，由寧德時代提供支持的光伏及儲能系統已在智利和剛果民主共和國的偏遠礦山部署，其電力成本約為柴油發電機的四分之一；而在零碳工業領域，寧德時代的儲能解決方案亦正在為巴基斯坦當地水泥廠提供可靠電力，配合光伏將用電成本降低一半。 目前寧德時代正運用高壓構網型儲能技術在國內建設全球首個100%綠電直連零碳園區，預期通過先進人工智能驅動的調度和優化，可有效平衡能源供需。曾毓群認為，循環經濟將是實現零碳能源的關鍵。與化石燃料不同，零碳能源系統的材料可以回收利用，目前寧德時代的鎳及鈷回收率達到99.6%，鋰回收率達到96.5%，均為業內最高水平，相信隨著零碳技術持續進步，2030年將成為可持續能源時代元年。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
中央氣象台：今明兩日南方大部地區氣溫料下降6至10度
中央氣象台預計，今明兩日寒潮將繼續南下影響中國，南方大部地區氣溫將下降6至10度。隨著氣溫下降，安徽、江蘇、上海、浙江部分地區將出現雨雪轉換，預計到明早8時，安徽南部、浙江北部等地部分地區有大雪，浙江西北部等地部分地區有暴雪。中央氣象台繼續發布暴雪藍色預警、寒潮藍色預警、大風藍色預警，指出目前正值春運期間，雨雪天氣或給出行帶來不便，呼籲公眾需防範道路濕滑、低能見度等影響，注意交通安全。 (ST) (ST)
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。