綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo

2026年2月2日，當地蟲害公司的鬣蜥捕手運送凍僵的綠鬣蜥(Photo by Joe Raedle/ Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。

大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

7度以下會凍僵

佛羅里達州近日氣溫降至冰點以下，受低溫影響，屬熱帶爬行動物的綠鬣蜥在約 7 攝氏度以下身體機能會停止運作，雖然維持生命，但會變得僵硬及動彈不得，仍可存活數天。佛羅里達州魚類和野生動物委員會（FWC）首次授權執行清除行動，主要集中在佛羅里達州南部。

綠鬣蜥在佛羅里達州是外來物種，被指會破壞行人路、海堤等設施，侵害本土植物及花卉。FWC 上周發布命令，指利用周日及周一的嚴寒天氣優勢，設立收集點接收凍僵的綠鬣蜥，以減少其數量。

當局指，清除的「凍僵」鬣蜥大部分來自佛羅里達州南部 (Joe Cavaretta/South Florida Sun Sentinel/Tribune News Service via Getty Images)

大批綠鬣蜥被裝進籠中運走 (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

逾5000 隻綠鬣蜥被安樂死

公眾及專業蟲害防治公司及市民已將 5195 隻綠鬣蜥送往FWC 的收集中心，並由相關部門執行人道毀滅。FWC 行政總監 Roger Young表示，綠鬣蜥對當地環境與經濟產生負面影響，能在短時間內移除逾 5 000 隻蜥蜴，全賴工作人員、合作夥伴及居民協調配合。

佛羅里達州南部氣溫周三（4 日）已顯著回升，未被收集的綠鬣蜥在恢復體溫後已重新活動。當地法律允許居民在自己物業或獲得許可下，以人道方式殺死綠鬣蜥，但嚴禁將其當作寵物飼養，亦不可在未經許可下運輸。

