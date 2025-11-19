綠Van青衣西北交匯處「自炒」撞欄 司機乘客6人傷

油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質的時候，對方立即逃離。此外，他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前