大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
iHerb最後一天全單75折！維他命C暢銷排名Top10 最平$31入手／小朋友配方／呢款仲有膠原蛋白成分
Yahoo購物為你整合iHerb維他命C熱賣品牌，齊來增強抵抗力，內文即睇：
近期天氣時凍時熱，一不小心就容易患傷風、流感。想保持身體健康除了要定時做運動及配合均衡飲食外，亦有不少人會選擇進食保健品，當中以維他命C最常見，可以增強免疫系統功能、預防心血管疾病等功效。Yahoo購物為大家整合iHerb維他命C熱賣產品Top 10，還有iHerb限時優惠，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼即可享全單75折，記得趁平入手supplement！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
黑色星期五＋Cyber Monday優惠
i. 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
優惠日期：即日起至12月3日凌晨2點
ii. iHerb自家品牌產品低至3折｜SHOP NOW
iii. 指定品牌產品低至8折｜SHOP NOW
優惠日期：即日起至12月4日凌晨2點
iHerb維他命C第10名：Dr. Mercola 脂質體維他命C 500毫克
脂質體維他命C相比起其他維他命C的產品，可以更容易被身體吸收，所以普遍的價錢都會相對較貴。Dr. Mercola脂質體維他命C 500mg一樽180粒原價為$372，現時折後只需$279，每次進食兩粒，所以一樽大概可以食到約3個月，趁平快入手一試！
Dr. Mercola 脂質體維他命C 500毫克
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$279｜
原價：$372
iHerb維他命C第9名：Codeage 脂質體維他命C+
Codeage脂質體維他命C+含有1,500毫克維他命C之外，亦有鋅、柑橘生物類黃酮複合物、接骨木果粉、槲皮素及玫瑰果提取物，不但可以增強抵抗力，其脂質體膠囊有助身體更快吸收營養。
Codeage 脂質體維他命C+
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$214｜
原價：$285
iHerb維他命C第8名：NOW Foods 脂質體維他命C
又是脂質體維他命C產品！今次上榜的是NOW Foods 脂質體維他命C素食膠囊，每粒含1,000毫克脂質體維他命C，有助膠原蛋白合成、維持血管、軟骨和骨骼健康等，全素成分，素食者都可以安心服用。一般脂質體維他命C價錢都較貴，而NOW Foods折後最平低至$115入手，算是平價之選！
NOW Foods 脂質體維他命C
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$115｜
原價：$153
iHerb維他命C第7名：NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命
主打膠原蛋白產品的NeoCell，其上榜產品NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命，除了有維他命C成分，更特別添加了I型及III型的膠原蛋白，可以增加抵抗力外，亦可以滋養肌膚和頭髮，改善皮膚健康。
NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$130｜
原價：$173
iHerb維他命C第6名：California Gold Nutrition 維他命C軟糖
California Gold Nutrition 維他命C軟糖是Top10熱賣榜當中唯一的軟糖產品，這款維他命C軟糖專爲成年人配制，由果膠製成，適合素食者食用，而一粒便有250毫克維他命C及75微克維他命A，可以保持抵抗系統健康及改善肌膚健康，平時不喜歡食藥丸的話，可一試維他命C軟糖補充營養！
California Gold Nutrition 維他命C軟糖
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$62｜
原價：$83
iHerb維他命C第5名：ChildLife Essentials 液體維他命C
ChildLife維他命C是專為6個月以上至12歲兒童而設，當中每一茶匙含有250毫克的維他命C，可以促進小朋友整體健康及免疫系統的反應。產品使用天然橙味去製造，令小朋友更易入口。
ChildLife Essentials 液體維他命C
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$44｜
原價：$59
iHerb維他命C第4名：NOW Foods C-1000
NOW Foods有非常多不同營養補充素的產品選擇，今次上榜的是Now Foods C-1000，產品含有1,000毫克的維他命C及25毫克玫瑰果，除了加強免疫力之外，更可以令皮膚、骨骼及關節變得更健康。
NOW Foods C-1000
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$115｜
原價：$153
iHerb維他命C第3名：Sunlipid 脂質體維他命C
脂質體維他命C是以磷脂的脂肪酸組成，一般都使用向日葵卵磷脂，目的是可以更容易被身體吸收。而SunLipid脂質體維他命C， 除了含有1,000毫克維他命C外，更有1,000毫克向日葵磷脂複合物及500毫克中鏈甘油三酯，令維他命C更容易通過消化道，增加腸道及細胞吸收的機會。
Sunlipid 脂質體維他命C
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$94｜
原價：$125
iHerb維他命C第2名：California Gold Nutrition CollagenUp
California Gold Nutrition CollagenUP有齊膠原蛋白、透明質酸及維他命C等成分，當中維他命C有助人體吸收膠原蛋白，再加透明質酸成分，有效改善肌肉骨骼系統、關節、骨骼、肌膚、頭髮和指甲的健康，而且產品可以加入到飲品中，可以輕鬆吸收營養。
California Gold Nutrition CollagenUp
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$104｜
原價：$138
iHerb維他命C第1名：California Gold Nutrition Gold C 1,000毫克
California Gold Nutrition Gold C的維他命C長期在維他C類排行榜第一名，全因有多達1,000毫克的維他命C，可以促進免疫系統功能，心血管及皮膚健康，產品適合全素者及素食者食用，而且長期都有優惠，現時California Gold Nutrition Gold C Vitamin C 60粒裝只售$31，趁平入貨增強抵抗力！
California Gold Nutrition Gold C 1,000 毫克
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$31｜
原價：$41
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Black Friday優惠2025｜最後兩天！iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多iHerb產品推介
Black Friday優惠2025｜素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$18／植物蛋白粉低至6折
iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！
其他人也在看
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 18 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 18 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 17 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 18 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 151 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 13 小時前