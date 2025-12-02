Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb最後一天全單75折！維他命C暢銷排名Top10 最平$31入手／小朋友配方／呢款仲有膠原蛋白成分

近期天氣時凍時熱，一不小心就容易患傷風、流感。想保持身體健康除了要定時做運動及配合均衡飲食外，亦有不少人會選擇進食保健品，當中以維他命C最常見，可以增強免疫系統功能、預防心血管疾病等功效。Yahoo購物為大家整合iHerb維他命C熱賣產品Top 10，還有iHerb限時優惠，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼即可享全單75折，記得趁平入手supplement！

立即查看iHerb維他命C產品頁

黑色星期五＋Cyber Monday優惠

i. 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

優惠日期：即日起至12月3日凌晨2點

ii. iHerb自家品牌產品低至3折｜SHOP NOW

iii. 指定品牌產品低至8折｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至12月4日凌晨2點

立即查看iHerb維他命C產品頁

iHerb維他命C第10名：Dr. Mercola 脂質體維他命C 500毫克

脂質體維他命C相比起其他維他命C的產品，可以更容易被身體吸收，所以普遍的價錢都會相對較貴。Dr. Mercola脂質體維他命C 500mg一樽180粒原價為$372，現時折後只需$279，每次進食兩粒，所以一樽大概可以食到約3個月，趁平快入手一試！

Dr. Mercola 脂質體維他命C 500毫克

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$279｜ 原價：$372

SHOP NOW

Dr. Mercola 脂質體維他命C 500毫克

iHerb維他命C第9名：Codeage 脂質體維他命C+

Codeage脂質體維他命C+含有1,500毫克維他命C之外，亦有鋅、柑橘生物類黃酮複合物、接骨木果粉、槲皮素及玫瑰果提取物，不但可以增強抵抗力，其脂質體膠囊有助身體更快吸收營養。

Codeage 脂質體維他命C+

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$214｜ 原價：$285

SHOP NOW

Codeage 脂質體維他命C+

iHerb維他命C第8名：NOW Foods 脂質體維他命C

又是脂質體維他命C產品！今次上榜的是NOW Foods 脂質體維他命C素食膠囊，每粒含1,000毫克脂質體維他命C，有助膠原蛋白合成、維持血管、軟骨和骨骼健康等，全素成分，素食者都可以安心服用。一般脂質體維他命C價錢都較貴，而NOW Foods折後最平低至$115入手，算是平價之選！

NOW Foods 脂質體維他命C

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$115｜ 原價：$153

SHOP NOW

NOW Foods 脂質體維他命C

iHerb維他命C第7名：NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命

主打膠原蛋白產品的NeoCell，其上榜產品NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命，除了有維他命C成分，更特別添加了I型及III型的膠原蛋白，可以增加抵抗力外，亦可以滋養肌膚和頭髮，改善皮膚健康。

NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$130｜ 原價：$173

SHOP NOW

NeoCell Super膠原蛋白+維他命C和生物維他命

iHerb維他命C第6名：California Gold Nutrition 維他命C軟糖

California Gold Nutrition 維他命C軟糖是Top10熱賣榜當中唯一的軟糖產品，這款維他命C軟糖專爲成年人配制，由果膠製成，適合素食者食用，而一粒便有250毫克維他命C及75微克維他命A，可以保持抵抗系統健康及改善肌膚健康，平時不喜歡食藥丸的話，可一試維他命C軟糖補充營養！

California Gold Nutrition 維他命C軟糖

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$62｜ 原價：$83

SHOP NOW

California Gold Nutrition 維他命C軟糖

iHerb維他命C第5名：ChildLife Essentials 液體維他命C

ChildLife維他命C是專為6個月以上至12歲兒童而設，當中每一茶匙含有250毫克的維他命C，可以促進小朋友整體健康及免疫系統的反應。產品使用天然橙味去製造，令小朋友更易入口。

ChildLife Essentials 液體維他命C

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$44｜ 原價：$59

SHOP NOW

ChildLife Essentials 液體維他命C

iHerb維他命C第4名：NOW Foods C-1000

NOW Foods有非常多不同營養補充素的產品選擇，今次上榜的是Now Foods C-1000，產品含有1,000毫克的維他命C及25毫克玫瑰果，除了加強免疫力之外，更可以令皮膚、骨骼及關節變得更健康。

NOW Foods C-1000

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$115｜ 原價：$153

SHOP NOW

NOW Foods C-1000

iHerb維他命C第3名：Sunlipid 脂質體維他命C

脂質體維他命C是以磷脂的脂肪酸組成，一般都使用向日葵卵磷脂，目的是可以更容易被身體吸收。而SunLipid脂質體維他命C， 除了含有1,000毫克維他命C外，更有1,000毫克向日葵磷脂複合物及500毫克中鏈甘油三酯，令維他命C更容易通過消化道，增加腸道及細胞吸收的機會。

Sunlipid 脂質體維他命C

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$94｜ 原價：$125

SHOP NOW

Sunlipid 脂質體維他命C

iHerb維他命C第2名：California Gold Nutrition CollagenUp

California Gold Nutrition CollagenUP有齊膠原蛋白、透明質酸及維他命C等成分，當中維他命C有助人體吸收膠原蛋白，再加透明質酸成分，有效改善肌肉骨骼系統、關節、骨骼、肌膚、頭髮和指甲的健康，而且產品可以加入到飲品中，可以輕鬆吸收營養。

California Gold Nutrition CollagenUp

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$104｜ 原價：$138

SHOP NOW

California Gold Nutrition CollagenUp

iHerb維他命C第1名：California Gold Nutrition Gold C 1,000毫克

California Gold Nutrition Gold C的維他命C長期在維他C類排行榜第一名，全因有多達1,000毫克的維他命C，可以促進免疫系統功能，心血管及皮膚健康，產品適合全素者及素食者食用，而且長期都有優惠，現時California Gold Nutrition Gold C Vitamin C 60粒裝只售$31，趁平入貨增強抵抗力！

California Gold Nutrition Gold C 1,000 毫克

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$31｜ 原價：$41

SHOP NOW

California Gold Nutrition Gold C 1,000 毫克

