維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。

日前有網民喺Threads出PO，上載維他奶Stand By Me廣告截圖，並寫上：「大家仲記唔記得呢個廣告呢？每次睇番都想喊」。呢個PO隨即引起網民討論，兼吸引當年有份拍攝嘅主角留言，女主角藍煒喬（Janice）就留言話：「我是女主角 現在在美國」及Viveca留言話：「我人生第一次拍廣告」。

居於美國嘅藍煒喬，早年曾參加唔少美國嘅歌唱比賽，現時身兼演員及KOL身份；而Viveca同樣居於美國，以演員及KOL身份發展演藝事業。對此之外，二人嘅外貌同當年有好多嘅變化，相信大家喺街見到佢哋都未必認得出。

