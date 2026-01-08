【維他奶】暖流號遊走港九新界 送維他奶造型精品（即日起至19/01）

維他奶暖流號由即日至1月19日遊走港九新界多區，免費送出維他奶精品，現場玩小遊戲更有機會拎走維他奶80cm造型咕𠱸或暖手包，為你送上暖笠笠嘅冬日能量！

暖流號日程：

1月8日（星期四） 下午1時 - 下午7時 鰂魚涌太古坊

1月9日（星期五） 下午1時 - 下午7時 中環街市

1月10日（星期六） 正午12時 - 下午6時 銅鑼灣翡翠明珠廣場

1月11日（星期日） 正午12時 - 下午6時 尖沙咀海防道

1月12日（星期一） 下午1時 - 下午7時 利東街附近(灣仔地鐵站)

1月13日（星期二） 下午1時 - 下午7時 大圍車公廟路(圍方附近)

1月14日（星期三） 下午1時 - 下午7時 荃灣千色匯

1月15日（星期四） 下午1時 - 下午7時 將軍澳新都城中心

1月16日（星期五） 下午1時 - 下午7時 荔枝角地鐵站D2 place附近

1月17日（星期六） 正午12時 - 下午6時 旺角朗豪坊

1月18日（星期日） 正午12時 - 下午6時 尖沙咀海防道

1月19日（星期一）下午1時 - 下午7時 鰂魚涌太古坊

驚喜活動

即場打卡送貼紙

幫「暖流號」打卡影相，再上傳到 FB/IG，即送你維他奶貼紙小禮物一份！

維他奶特效 Filter

打卡都要有儀式感！全新限定Filter，為每張相片增添暖意～

暖心Moments 45°C大挑戰

現場玩小遊戲，精準按中螢幕中嘅45°C，就有機會拎走維他奶80cm造型咕𠱸！

驚喜扭蛋遊戲

到附近購買維他奶並保留即日收據，即可參加扭蛋遊戲一次，驚喜等緊你！

地點：鰂魚涌、中環、銅鑼灣、尖沙咀、灣仔、大圍、荃灣、將軍澳、荔枝角、旺角指定地點

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso