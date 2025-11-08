【維他奶】免費派發鈣思寶+優惠券（即日起至30/11）

維他奶®鈣思寶®高鈣原味豆奶系列，全新升級配方蘊含豐富鈣質同3重免疫營養。今個11月，鈣思寶®將於各區舉行試飲攤位「鈣思寶® 一躍Lift Up挑戰站」，邀請大家參與互動遊戲！現場設有原地彈跳拍擊挑戰，即場測試你嘅跳躍力，更有機會贏取豐富鈣思寶®獎品！

活動詳情：

活動時間：12pm - 6pm

2025年11月8日（星期六）銅鑼灣 - 百德新街

2025年11月9日（星期日）將軍澳 - 將軍澳Popcorn

2025年11月15日（星期六）太古 - 康怡廣場

2025年11月22日（星期六）屯門 - 屯門市中心

2025年11月30日（星期日）香港仔 - 香港仔中心

