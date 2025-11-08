iHerb雙11優惠全網限時74折
【維他奶】免費派發鈣思寶+優惠券（即日起至30/11）
維他奶®鈣思寶®高鈣原味豆奶系列，全新升級配方蘊含豐富鈣質同3重免疫營養。今個11月，鈣思寶®將於各區舉行試飲攤位「鈣思寶® 一躍Lift Up挑戰站」，邀請大家參與互動遊戲！現場設有原地彈跳拍擊挑戰，即場測試你嘅跳躍力，更有機會贏取豐富鈣思寶®獎品！
活動詳情：
活動時間：12pm - 6pm
2025年11月8日（星期六）銅鑼灣 - 百德新街
2025年11月9日（星期日）將軍澳 - 將軍澳Popcorn
2025年11月15日（星期六）太古 - 康怡廣場
2025年11月22日（星期六）屯門 - 屯門市中心
2025年11月30日（星期日）香港仔 - 香港仔中心
日期：即日起至2025/11/30 週末下午12:00-18:00
地點：銅鑼灣百德新街、將軍澳Popcorn、康怡廣場、屯門市中心、香港仔中心
