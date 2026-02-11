維園年宵市場開鑼 有花檔指開市生意未如理想(林尊豪報道)

【Now新聞台】維園年宵市場開鑼，不少市民晚上行花市，感受過年氣氛。有花檔檔主指，首日開市生意未如理想。

年宵市場第一日，不少市民夜晚收工後都來走一轉。

張小姐：「覺得氣氛不錯、正常，但是今年比較少人。很少在年宵買東西，就只是買了少少揮春就算。」

麥小姐：「很少人，我行得很快。我暫時只花了二百多元。」

人氣暫時欠缺些，不過維園今年相當「疊馬」，頭飾、鎖匙扣、公仔應有盡有。這班擺檔的學生不止設計要精彩，雙關語都別出心裁。

廣告 廣告

真道書院學生Ken：「我們上面印了好事成雙，『好事』諧音取字『Horse』。所有貨品都是我們學生親自設計，所以才會有這麼多馬年產品。」

理大學生朱同學：「今年主要賣個性化，自己手工製作的首飾，還有很多不同類型飾品，例如御守或者鍵盤的青軸。賺錢其次，最重要大家玩得開心。」

不過志在賺錢的花檔，首日生意就似乎差少少。

花檔檔主梁生：「見到有人手上捧著花嗎？看看後面都沒人捧著花，你自己會看到，大家都沒買花，只是逛。今年特別差，起碼今天是特別差一些。」

鄰近出入口亦有十多檔攤售賣熱食，市民行到肚餓就可以幫襯。

維園年宵市場設有近400個攤位，一連七日開放至下周二、即年初一的清晨七時。

#要聞