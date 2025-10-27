維園年宵快餐攤位最高23萬元成交 總成交額較去年升近1成

【Now新聞台】維園年宵市場攤位競投，快餐攤位最高以23萬元成交，4個快餐攤位的總成交額大約65.5萬元，較去年上升近1成，食環署指整體競投氣氛激烈。

維園年宵競投在荔枝角政府合署舉行，率先競投4個快餐攤位，競投底價為120470元，與去年相同。

其中近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，分別以23萬元及15.5萬元成交。以15.5萬元投得的檔主指，競投價格較預期便宜。

快餐攤位中標者吳先生：「較心目中的價錢便宜些少，老實說，有預期上年貴過今年，可能今年市道較為差，所以就便宜些少，都是看天氣，如果天氣好，我覺得都(生意)可以，新年人們都會出來走走。」

至於近天后出入口的兩個快餐攤位則分別以14萬元及13萬元成交。檔主指，上年以18萬元投得近銅鑼灣出入口的攤檔，不過今年競投價格高些，所以放棄競投。

快餐攤位中標者陳先生：「我打算競投2個攤檔A及C，競投C(攤位)的時候到20多萬就不要，只是做一個，以往賣40元，人多賣50至60元，但上年賣40元，賣到尾要100元3碟，反而做便宜做多些。沒有辦法現時生意，現時人們消費很低。」

4個快餐攤位的總成交額大約65.5萬，較去年60.2萬上升近1成。

食環署高級總監周錦洪：「今年競投氣氛與上年相若，都是相對激烈，而快餐攤檔成交價都較上年高，商戶亦覺得來年農曆年年宵市況相對向好方向。濕貨競投氣氛亦與上年相若，競投價格與上年差不多，沒有特別低，個別攤檔最高金額與上年金額有些少分別 ，整體競投氣氛相當激烈。」

維園年宵將設400個攤位，包括396個乾濕貨及4個快餐攤位，而全港14個年宵市場將於明年2月11日至17日一連七日舉行。

