維園年宵開幕 場內出售多款與馬年相關貨品(何嘉駿報道)

【Now新聞台】為期七日的維園年宵市場開幕。

適逢馬年，全港最大的維園年宵市場到處見到「馬」的身影。這隻「唔係啊馬」放在檔口正中央，做生招牌「吸客」。這檔就由中學生營運，出售的貨品亦跟馬有關，全部自家設計，希望新一年「一馬當先」。

中學生Natalie：「我們有一款小馬手環，上面有一隻馬，可以這樣扣起，讓大家戴著這隻馬逛年宵。還有一些布偶，上面有不同的新年元素，例如有元寶，又有葫蘆及發財。因為我們想新潮一點，所以我們有一塊鏡子，給大家過來我們的攤位打卡，相信會吸引到不少年輕人來我們的檔口購買及打卡。」

海關人員就向攤檔派傳單，提醒商戶切勿售賣侵權物品。

海關版權及商標一般調查組指揮官吳家俊：「我們都會加強巡查各區一些售賣年宵物品的地點，包括年宵市場及商舖，嚴厲打擊各類型侵權活動，適時我們會果斷執法。」

濕貨方面，水仙、桃花、蘭花等都已經到場應市。有檔主表示，今年經濟環境較好，天氣亦不錯，相信生意會較去年理想。

花檔檔主王先生：「人流多了，買的人一定多了，本地人亦多了購買，我覺得銷量應該頗理想，不會太差。」

花檔檔主李太：「我們主打平、靚、正，以及服務態度好，用誠意打動客人，價錢一定實惠，競爭就一定激烈，希望市況會好些。」

維園年宵會開放至下周二年初一的清晨七時，食環署會用科技監察場內情況，有需要時會實施人流管制。

