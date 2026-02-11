狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
維園年宵開鑼 玩具檔備貨八千隻「馬仔」 花檔不敢加價：賣唔起㗎｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，維園年宵市場今（11 日）開鑼，首日已吸引不少市民入場。送「蛇」迎「馬」，場內不少乾貨檔主售賣帶「馬」元素玩具、氣球和揮春，期望市民「馬年行大運」、「馬上有福」、「人強馬壯」。有花檔檔主預料今年銷情會有增長，備貨量增加約三成，惟定價不敢進取，「不敢加價，依家經濟咁樣，（加價）賣唔起㗎。」
檔主響應馬年 用「馬」貨品吸客
維多利亞公園年宵市場今日起至年初一（17日）舉行，400 個攤檔齊聚銅鑼灣，《Yahoo 新聞》記者今日下午四時左右到場，年宵是工作日，場內仍有不少人流。馬年將至，年宵市場內「馬隻」身影隨處可見，「馬」公仔、「馬」氣球、帶「馬」字的揮春，都是攤檔常賣貨品。
有進口玩具商今年第一次投攤，攤當全部都是售賣進口的正版賽馬公仔，有些以盲盒形式出售，吸引不少小朋友購買。攤當負責人郭太表示，平日店舖販售的玩具種類繁多，賽馬公仔是其中一種，適逢馬年便初次投攤專賣馬公仔，期望最後預備的八千隻「馬仔」全數售罄：「希望快快脆賣曬，馬年大家行個好運！」
花檔備貨量增 檔主指不敢加價
今年氣溫和暖，桃花檔主劉先生表示要儘量控制桃花的生長速度，不要開太多，待所有備貨桃花年廿九、年三十最爲盛開：「立了春天氣又熱，如果今天已經很盛放的時候，就很難放到初一 … 我們都要控制好時間。」
劉先生表示就首日上下午的銷情較去年同時間段增多一成半，今年備貨量亦較去年多三成，笑言是「搏一搏」，而桃花定價亦與去年無異：「價錢都唔敢上升，如果要講價就讓一下人，新年流流開心就可以啦。」
蘭花檔主何先生今年同樣增加三成備貨，他表示首日始終是工作日，人流量較差，期望待週末到來生意會更「旺」，但仍對銷情表示樂觀，料會有兩至三成增長。
在較熱天氣下，蘭花同樣要控制開花時間，何先生表示今年需將蘭花分批從內地運送來港，避免太快開花，而價錢方面，何生指雖然物價上升，但仍不敢加價：「依家經濟咁樣，每個人都係咁樣，不敢加價，冇得怪，（加價）賣唔起㗎。」
其他人也在看
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
49歲鄧一君自揭一度曝肥至180磅肝臟曾出問題 勁擔心頭家︰個女點算？
為《尋秦記》電影版客串嘅鄧一君，雖然已經告別幕前多時，但早排都有為電影謝票，令佢再次成為討論對象。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光
【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
特朗普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑
美國總統特朗普 9 日再度升高對加拿大施壓，威脅若未取得戈迪・豪跨國大橋 (Gordie Howe International Bridge) 至少一半產權，將阻止大橋正式通車。相關言論引發加拿大政界與工商界強烈反彈，並加劇美加貿易與外交緊張局勢。
年宵花市2026｜全港15大花市地點/開放時間/交通懶人包！維園400檔＋啟德首個海濱年宵市集
向金龍說再見，今年迎來了金蛇！新年市集今年繼續百花齊放，分佈港九新界，室外的室內任揀，有大型的也有小型的，政府場地的年宵舉行日期統一由2025年1月23日至29日，即農曆年初一清晨結束，一連7日任行任買；今年銅鑼灣維園年宵繼續設有300多個攤位，場面依舊最盛大；不同主題設計的市集則有旺角朗豪坊、中環街市、熊遊新春市集等，去勻多區打卡都得！；部分場地更為「寵物友善」，連毛孩也可以一起行年宵！