維園年宵開鑼 玩具檔備貨八千隻「馬仔」 花檔不敢加價：賣唔起㗎｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，維園年宵市場今（11 日）開鑼，首日已吸引不少市民入場。送「蛇」迎「馬」，場內不少乾貨檔主售賣帶「馬」元素玩具、氣球和揮春，期望市民「馬年行大運」、「馬上有福」、「人強馬壯」。有花檔檔主預料今年銷情會有增長，備貨量增加約三成，惟定價不敢進取，「不敢加價，依家經濟咁樣，（加價）賣唔起㗎。」

維園年宵開鑼，在工作日下，下午場內仍見不少人流。

檔主響應馬年 用「馬」貨品吸客

維多利亞公園年宵市場今日起至年初一（17日）舉行，400 個攤檔齊聚銅鑼灣，《Yahoo 新聞》記者今日下午四時左右到場，年宵是工作日，場內仍有不少人流。馬年將至，年宵市場內「馬隻」身影隨處可見，「馬」公仔、「馬」氣球、帶「馬」字的揮春，都是攤檔常賣貨品。

即將送「蛇」迎「馬」，場內有市民購買「馬」氣球後掛在身上繼續遊逛。

有一家大小換上唐裝到場參觀。

有進口玩具商今年第一次投攤，攤當全部都是售賣進口的正版賽馬公仔，有些以盲盒形式出售，吸引不少小朋友購買。攤當負責人郭太表示，平日店舖販售的玩具種類繁多，賽馬公仔是其中一種，適逢馬年便初次投攤專賣馬公仔，期望最後預備的八千隻「馬仔」全數售罄：「希望快快脆賣曬，馬年大家行個好運！」

本身經營進口玩具生意郭太（左二）與先生初次投攤，表示首日下午人流已經比預期好。

檔內的賽馬公仔皆為進口正版，有不同價錢與款式，一些以盲盒形式出售。

不少乾貨攤檔售賣的貨品均加入「馬」的元素。

花檔備貨量增 檔主指不敢加價

今年氣溫和暖，桃花檔主劉先生表示要儘量控制桃花的生長速度，不要開太多，待所有備貨桃花年廿九、年三十最爲盛開：「立了春天氣又熱，如果今天已經很盛放的時候，就很難放到初一 … 我們都要控制好時間。」

劉先生表示就首日上下午的銷情較去年同時間段增多一成半，今年備貨量亦較去年多三成，笑言是「搏一搏」，而桃花定價亦與去年無異：「價錢都唔敢上升，如果要講價就讓一下人，新年流流開心就可以啦。」

桃花檔主劉先生。

蘭花檔主何先生今年同樣增加三成備貨，他表示首日始終是工作日，人流量較差，期望待週末到來生意會更「旺」，但仍對銷情表示樂觀，料會有兩至三成增長。

在較熱天氣下，蘭花同樣要控制開花時間，何先生表示今年需將蘭花分批從內地運送來港，避免太快開花，而價錢方面，何生指雖然物價上升，但仍不敢加價：「依家經濟咁樣，每個人都係咁樣，不敢加價，冇得怪，（加價）賣唔起㗎。」

蘭花檔主何先生

不少市民首日已經捧走一大束心儀的桃花。