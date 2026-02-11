維園年宵2026｜400個攤位掃馬年裝飾、揮春、賀年食品！即睇交通安排＋如何查看即時人流情況

維多利亞公園年宵市場（維園年宵）由2月11日起至農曆年初一舉行，為期7日！作為全港最大規模的年宵市場，今年設有400個攤位，包括濕貨、乾貨、快餐；大家可透過食環署網頁查看即時人流情況，而運輸署將實施特別交通安排，立即睇睇詳情！

維多利亞公園年宵市場（維園年宵）由2月11日起至農曆年初一舉行，為期7日！

維園年宵2026：即日起開鑼 為期7日

維園年宵於2026年2月11日起至農曆年初一（2月17日）早上7時舉行，今年設有400個，包括180個濕貨攤位、216個乾貨攤位、4個快餐攤位，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。

維園年宵2026：攤位數目

攤位總數：400個

濕貨攤位：180個

乾貨攤位：216個

快餐攤位：4個

今年設有400個，包括180個濕貨攤位、216個乾貨攤位、4個快餐攤位。

方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。

食環署網頁顯示擠迫程度

食環署今年將會應用科技措施監察場內擠迫程度，並在有需要時實施人流管制；大家可在食環署網頁查看即時人流情況，綠色為「人流較少」，黃色代表「場內略為擠迫」，紅色指「場內非常擠迫」。

食環署今年將會應用科技措施監察場內擠迫程度，並在有需要時實施人流管制。

大家可在食環署網頁查看即時人流情況，綠色為「人流較少」，黃色代表「場內略為擠迫」，紅色指「場內非常擠迫」。

維園年宵2026：特別交通安排

今年維園年宵將於2月11至15日在銅鑼灣及天后一帶實施第一階段的特別交通安排，包括封路、設置行人專用區，暫停使用停車位等。

封路安排

視乎交通及人流情況，下列道路或於2月11日至12日每日上午8時至翌日凌晨0時01分，以及2月13日至15日每日上午8時至翌日凌晨3時封閉：

栢景臺停車場北端出入口的未命名路段，進出停車場車輛除外；

介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外；

介乎興發街與銀幕街的琉璃街；及

介乎歌頓道與帆船街的電氣道部分行車線。

以下路段或於2月11日至12日每日下午4時至翌日零時零一分，以及2月13日至15日每日下午4時至翌日凌晨3時封閉：

百德新街；

記利佐治街；

糖街；

加寧街；

京士頓街；

介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線；

介乎記利佐治街與摩頓台天橋的告士打道北行線；

介乎高士威道與維園道天橋的告士打道南行線；

介乎記利佐治街與告士打道西行的告士打道北行線（只限2月13至15日）；

介乎波斯富街與景隆街的駱克道（只限2月13至15日）；

介乎波斯富街與景隆街的謝斐道（只限2月13至15日）；

景隆街（只限2月13至15日）；及

告士打道南行線（只限2月13至15日）。

行人專用區

下列路段將於2月11日至12日每日下午4時至翌日零時零一分，以及2月13日至15日每日中午12時至翌日凌晨3時劃為行人專用區：

介乎景隆街與東角道的駱克道；

東角道；及

介乎東角道與百德新街的記利佐治街。

停車位暫停使用

介乎興發街與銀幕街的琉璃街收費錶停車位將於2月11日至12日每日上午8時至翌日零時零一分，以及2月13日至15日每日上午8時至翌日凌晨3時暫停使用。

維園年宵2026：前往方法

從銅鑼灣站E出口，沿指示牌直達維園年宵入口（近糖街方向）

從天后站A2出口沿興發街步行約3至5分鐘即達

乘坐前往「銅鑼灣」或「跑馬地」方向電車，在「維多利亞公園」或「銀幕街」站落車，下車步行約2至3分鐘即達

4城巴或新巴2、2A、2X、5X、8、8P、8X、10、23、25、103、112、116、680、681等，於「維多利亞公園」、「興發街」及「銅鑼灣避風塘」等站下車，步行數分鐘即達

維園年宵2026

開放日期：2026年2月11日至2月17日

開放時間：2月11及12日上午8時至翌日凌晨12時；2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時；2月16日上午8時至2月17日上午7時

