維基百科迎接 25 周年，公開與 Amazon、Microsoft 等科技巨頭建立合作關係

Wikipedia

不經不覺維基百科已成立 25 年，現時已經有超過 300 個語言版本、總計六千六百萬篇條目，是大家經瀏覽的參考網站。近日他們宣布與多家大型科技公司，包括 Amazon、Meta 及 Microsoft 等建立合作關係，而這些公司現已成為其商業產品「Wikimedia Enterprise」的客戶，以其豐富的內容協助科技巨頭進行 AI 訓練。

維基媒體基金會表示，過去一年已與 Amazon、Meta、Microsoft、Mistral AI 及 Perplexity 建立合作關係，主要目的是利用維基百科的海量內容，讓科技巨頭們以付費的方式，可以高容量、高速度存取維基媒體專案內容的渠道，滿足其 AI 的大規模訓練需求，亦為維基百科提供了另一種可持續發展的方式。與此同時，維基媒體基金會指出，在 AI 時代需比以往任何時候都更需要維基百科這種由人驅動的知識。只要繼續得到全球讀者、義務編輯、捐助者、合作夥伴及支持者的幫助，維基百科在未來 25 年甚至更長時間，仍將是網上人本知識與協作的重要樞紐。

