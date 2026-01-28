錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！
「維多利亞妹」是甚麼？
到底「維多利亞妹」的起源是甚麼？脆友指「維多利亞妹」即 Victoria Girl 的新稱號，源於 2026 年 1 月 23 日的 Super Junior 「Super Show 10」台灣高雄場演唱會，香港粉絲在 Threads 批評台灣官方口號應援聲不足，而台灣粉絲指他們專注於排字等視覺應援，而忽略了聲量支持，挑起了兩地粉絲間的小紛爭。
台灣網友發文反擊香港粉絲，於文中首次使用「維多利亞妹」形容香港女生，推測「稱號」源於香港標誌性的「維多利亞港」，亦有指責香港女生自視過高、言論刻薄之意。（連結）
網民反應熱烈：比「港女」更優雅！
網民對「維多利亞妹」新稱號的反應十分熱烈，紛紛指「優雅又串咀、可愛又倔強嘅 Blue Blood（貴族）大小姐」、「真係幾滿意呢個名」、「忽然覺得自己嗌交要用英文」，而且比帶「貶義」的「港女」、「MK妹」更貼合香港女生的個性。
相信大家也沒想過 K-POP 飯圈的小紛爭，竟意外地產出 2026 最新網絡潮語，大家又喜歡「維妹」這個新稱號嗎？
潮流熱話：
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
Dr. Kong鞋買一送一Threads翻紅，從學生健康鞋上位變「潮鞋」，脆友：想睇SPI翻紅
