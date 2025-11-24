維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。

Facebook 專頁「中環十一少」今日（24 日）刊登學校通告，校方指因應港府近期的特別旅遊提示，呼籲前往日本的港人保持警覺及注意安全，加上保安局更新了「外遊警示制度」的相關資訊，校方經審慎評估整體環境的安全風險及不確定因素後，決定更改交流團地點，移師至中國四川成都，以保障家長及幼兒的安全。

校方表示，衷心感謝各位家長的理解與支持，並期待透過這次交流，讓幼兒和家長能在愉快的環境中，獲得珍貴的文化交流與成長體驗。有關成都團的詳細行程及安排將於之後公布。

港府取消下月初與日本總領事會晤

日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方往來，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。

行政長官李家超今會見傳媒時，指日本首相的言論傷害中國人民感情，特區政府支持國家對日本的外交政策。李表示，「今次極其錯誤的言論嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令到很多交流的成效，我們存疑他們的可能性」，會密切留意發展。他又說，港府的安排必須符合國家尊嚴及港人利益，「亦會確保香港，包括在日香港人提高警覺，有關自己個人人身安全。」