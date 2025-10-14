維德角首晉級世足會內賽 全國狂歡

（法新社普拉伊亞13日電） 大西洋島國維德角位於非洲西岸外海，人口僅約55萬人，今天有史以來首次踢進世界盃足球賽會內賽，成為世界盃史上人口規模第二小的參賽國，僅次於冰島。

維德角今天以3比0擊敗史瓦帝尼王國，確保這支「藍鯊軍團」能征戰將由美國、加拿大及墨西哥3國聯合主辦的2026年世界盃會內賽。

維德角坐落西非國家塞內加爾外海，是代表非洲參與世界盃的國家中人口規模最小的，僅約55萬人。

維德角成為世界盃史上人口第二少的參賽國家，僅次於冰島。冰島曾晉級2018年俄羅斯世界盃會內賽，當時人口約為35萬人。

維德角首都普拉伊亞（Praia）街頭今天湧現嘉年華會般的狂歡氣氛，當欣喜若狂的球迷湧出維德角國家球場（Cape Verde National Stadium），街上汽車喇叭大響、煙火齊放。

人們在街頭隨著雷鬼樂與當地傳統音樂起舞，37歲球迷利弗拉曼托（Jorge Junior Livramento）告訴法新，這是「令人難以置信的時刻」。

他說：「我說不出話來。我剛剛就在球場，毫無保留地為我們的隊伍加油。」

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）恭喜維德角創造「歷史性時刻」，表示這項成就有望「激勵全國新一代足球愛好者」。