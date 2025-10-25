梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
維港海上大巡遊呈現4卡通海上充氣雕塑 羅淑佩指突顯香港創意活力
「維港海上大巡遊」今日揭幕，於金鐘添馬公園對開海域呈現4大人氣角色，分別是多啦A夢、芝麻街Elmo、滑嘟嘟及LABUBU的巨型海上充氣雕塑。
展出至11月1日
4個巨型海上充氣雕塑會公開展出至11月1日，屆時會迎來壓軸「海上巡遊日」暢遊兩岸。主辦方AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，希望透過這次的「維港海上大巡遊」，帶來一個真正屬於香港的創意活動，讓大家在熟悉的維港看到新畫面。他感謝各個合作夥伴及政府部門的支持，一起實現這場前所未有的維港盛事，希望未來繼續在香港舞台呈現海上大巡遊。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示「維港海上大巡遊」是全球首創、雲集世界知名卡通角色的盛事。來自不同地方的人氣卡通結合世界知名的維港美景，以可愛的流行文化元素突顯香港繽紛多彩和創意活力，再次展示香港作為國際盛事之都的魅力。她期待世界各地的朋友親身來港到場「打卡」，感受香港獨特多元的魅力。政府會繼續與不同主辦單位合作，帶來更多不同類型、具吸引力的旅遊盛事，為旅客和本地市民帶來嶄新而難忘的體驗。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/維港海上大巡遊呈現4卡通海上充氣雕塑-羅淑佩指突顯香港創意活力/611974?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
