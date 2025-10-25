維港海上大巡遊揭幕 4大人氣角色現身金鐘 展出至11月1日 添馬公園設市集｜Yahoo

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
【Yahoo 新聞報道】多啦A夢、滑嘟嘟、LABUBU和Elmo 4大人氣角色巨型海上充氣雕塑今（25 日）起一連8日在金鐘添馬公園對開海域展出，吸引大批市民及旅客在海旁觀賞打卡。四座巨型充氣雕塑會展出至11月1日，當日會迎來壓軸「海上巡遊日」，組成夢幻艦隊巡遊兩岸後離港。
毗連的中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）於今日正式開放至11月1日，舉行為期八天的「巡遊市集」。除了人氣主題 IP ，亦有Netflix《KPop獵魔女團》、《怪奇物語》、《魷魚遊戲》、SNOOPY與經典《花生漫畫》家族、TOLO元祖橡皮鴨等國際IP。
市集設有結合各大IP特色的快閃店、主題餐飲、互動遊戲攤位、打卡熱點及扭蛋區等。
維港海上大巡遊由香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦，ARR創辦人林樹鑫在開幕禮表示，希望帶來屬於香港的創意活動，「『IP』可以做的事情很闊，可以延伸到商品、餐飲，甚至不同形式的體驗，不單只是動漫卡通角色，也可能是其他形式。」
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，活動突顯香港的繽紛多彩和創意活力，「我期待世界各地的朋友親身來港，到場打卡，感受香港獨特多元的魅力。我們會繼續與不同主辦單位合作，帶來更多不同類型、具吸引力的旅遊盛事。」
維港海上大巡遊將在11月1日迎來最後環節「海上巡遊日」，四座充氣雕塑下午2時起啟航，逐一駛離金鐘添馬公園對開海域，然後向東面航行，大約經過近炮台山一帶海面，橫越維港前往尖沙咀海面，隨後折返金鐘海域，再繼續沿同一路線巡遊，估計巡遊兩個圈，約下午6時前結束，屆時四座充氣雕塑將告別維港。
大會表示，建議觀賞地點包括金鐘「巡遊市集」對開的中西區海濱長廊中環段海濱、近天后及炮台山的東岸公園，及星光大道。夢幻艦隊預計於下午2時40分至5時15分的時段內，分別經過東岸公園兩次；於下午3時至5時45分期間分別途經星光大道一帶兩次；而於下午2時起航後，大約於下午3時30分至4時30分再次駛經中西區海濱長廊中環段海濱。
多啦A夢當日更會於三個建議觀賞地點鄰近的港鐵站，包括金鐘站、天后站和尖沙咀站，作車站廣播，指示大家如何前往欣賞巡遊。
公眾可透過購票平台KLOOK購買「巡遊市集」正價門票，亦可視乎當日情況於現場購票。成人票由港幣70元起，小童票為港幣40元。所有門票均附送價值港幣20元的紀念品優惠券，可於11月1日或之前於「巡遊市集」快閃店使用。門票僅供入場，場內紀念品、餐飲及遊戲攤位等消費須另行付費。
