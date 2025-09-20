維港海上大巡遊｜巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港 11.1離港前化身「艦隊」大巡遊

巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港

繼KAWS和巨型黃鴨水上展覽後，維港將再次有卡通人物漂流，下月將再有卡通人物在維港海上「漂流」。多啦A夢、滑嘟嘟、LABUBU和Elmo的巨型充氣雕塑將於10月25日化身「巡遊艦隊」，在維港沿岸亮場，每隻卡通長約20米，市民可在不同角度觀賞。艦隊更會在11月1日浩蕩巡遊，完成歷史任務後便會離港。

由創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊 Water Parade」將於10月25日至11月1日於維港舉行

主辦單位今日（20日）在青衣船廠舉行傳媒預覽，將四隻卡通人物拖出海，在汀九橋旁亮相，芝麻街的Elmo率先現身，其造型與KAWS聯乘，雙眼呈「X」，它攤開雙手平躺在黃色的氣球上；隨後滑嘟嘟同樣與平衡的姿勢出場，躺臥在紅和雙眼的水泡上。主辦方指，吹氣公仔仍在試水階段，故今天只能分批拖出海，而海事處亦有派員視察，而11月1日才能一起出海「巡遊」。

主辦單位又指，海上巡遊盤隊在維港登場之時，會在中西區海濱長廊中環段，亦即接近添馬公園的位置，舉辦「巡遊市集，雖然「巡遊艦隊」中的LABUBU並不會參與其中，但會有更多國際IP加入，包括Netflix電影《KPop 獵魔女團》、影集《怪奇物語》第5季和《魷魚遊戲》、SNOOPY與經典《花生漫畫》家族；以及香港經典TOLO元祖橡皮鴨。

市集將結合不同IP的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及扭蛋區，紀念品包括海上吹氣迷你版公仔、收藏卡等。主辦形容今次活動是多元IP互動娛樂體驗，讓市民及旅客一次過感受藝術、娛樂與文化的完美結合，體驗難忘的視覺盛宴與互動體驗，是「全球首創」的最大型年度盛事。文體旅局亦是其中一個支持機構。

「巡遊市集」成人門票由50元起，小童門票則為40元，下周五（26日）起於KLOOK開售，並會設早鳥優惠。主辦指，所有門票均附屬價值港幣20元的優惠券，可於市集現場使用。

