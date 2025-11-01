維港海上大巡遊｜ 4個 IP巨型充氣雕塑在維港巡遊 海上展覽落幕 大批市民觀賞打卡｜多圖｜Yahoo

8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動今（1 日）閉幕，LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟及Elmo 四大IP巨型充氣雕塑海上巡遊下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道，大批市民及旅客在維港兩岸海濱駐足觀賞。
下午2時開始，人氣角色 LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟及Elmo，分別由添馬公園出發，先到炮台山東岸公園一帶，再橫越維港到尖沙咀，巡遊維港兩岸兩圈，歷時逾三小時。
巡遊沿途吸引大批市民遊客打卡，其中中西區海濱長廊、東岸公園至尖沙咀星光大道均人頭湧湧。主辦方AllRightsReserved 創辦人林樹鑫表示，希望這次活動將藝術融入生活，喚起人們對城市、藝術與想像力的熱愛。
活動結束後，主辦單位安排部分市集限定紀念品在 DDT Store 官方網站限量上架。不同角色主題紀念品將於 11 月 4 日上午 11 時起在指定地區網上開售，包括多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街、Snoopy、TOLO 元祖橡皮鴨及 Netflix 等。
