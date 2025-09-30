楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
「維港海上大巡遊」飛上昂坪360水晶纜車！4米高打卡裝置+限定相框 集郵多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨
幻想與多啦A夢一起乘坐纜車、與橡皮鴨在巨型痛袋中暢泳，現在夢想成真了！即日起昂坪360化身成為人氣角色的空中樂園，多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨陪大家乘坐水晶纜車，山上更有4米高、以燈塔為設計靈感的主題裝置，以及3米高巨型橡皮鴨「痛袋」，為10月25日登場的「維港海上大巡遊」揭開萌爆序幕。
角色齊集 空中先行登場
即日至11月2日，昂坪360聯乘創意品牌AllRightsReserved，率先展開「維港海上大巡遊」的預熱活動。五大國際人氣角色——多啦A夢、KAWS & 芝麻街Elmo、滑嘟嘟、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨——首次集結昂坪，化身為限定主題水晶纜車的主角，同一班粉絲感受空中版的海上巡遊魅力。
4米萌爆裝置 限定相框
圓形廣場中央豎立起約4米高的海上巡遊主題裝置，以燈塔為設計靈感，三面分別展示多啦A夢、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨的造型，免費開放予市民及旅客拍照留念。橡皮鴨更化身為3米高巨型「痛袋」裝置，藏身於菩提樹涼亭前，與幻彩波波一同暢泳。想為這場角色盛宴留下紀念，記得多啦A夢主題限定相框合照，捕捉與偶像同框的難忘瞬間。
昂坪360纜車門票—水晶車廂
價錢：$197起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
維港海上大巡遊 by AllRightsReserved @ 昂坪360
日期：2025年9月27日至11月2日
時間：10am-6pm
維港海上大巡遊 by AllRightsReserved主題水晶纜車
日期：2025年9月27日至11月2日
時間：
10am-6pm（星期一至五，10月2、3、6、8日除外）
9am-6:30pm（星期六、日及公眾假期）
9am-6pm（10月2、3、6、8日）
