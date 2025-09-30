Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

「維港海上大巡遊」飛上昂坪360水晶纜車！4米高打卡裝置+限定相框 集郵多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨

幻想與多啦A夢一起乘坐纜車、與橡皮鴨在巨型痛袋中暢泳，現在夢想成真了！即日起昂坪360化身成為人氣角色的空中樂園，多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨陪大家乘坐水晶纜車，山上更有4米高、以燈塔為設計靈感的主題裝置，以及3米高巨型橡皮鴨「痛袋」，為10月25日登場的「維港海上大巡遊」揭開萌爆序幕。

昂坪360為10月25日登場的「維港海上大巡遊」揭開萌爆序幕。

角色齊集 空中先行登場

即日至11月2日，昂坪360聯乘創意品牌AllRightsReserved，率先展開「維港海上大巡遊」的預熱活動。五大國際人氣角色——多啦A夢、KAWS & 芝麻街Elmo、滑嘟嘟、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨——首次集結昂坪，化身為限定主題水晶纜車的主角，同一班粉絲感受空中版的海上巡遊魅力。

五大國際人氣角色——多啦A夢、KAWS & 芝麻街Elmo、滑嘟嘟、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨化身為限定主題水晶纜車的主角。（官方圖片）

4米萌爆裝置 限定相框

圓形廣場中央豎立起約4米高的海上巡遊主題裝置，以燈塔為設計靈感，三面分別展示多啦A夢、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨的造型，免費開放予市民及旅客拍照留念。橡皮鴨更化身為3米高巨型「痛袋」裝置，藏身於菩提樹涼亭前，與幻彩波波一同暢泳。想為這場角色盛宴留下紀念，記得多啦A夢主題限定相框合照，捕捉與偶像同框的難忘瞬間。

昂坪360纜車門票—水晶車廂

價錢：$197起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

圓形廣場中央豎立起約4米高的海上巡遊主題裝置。（官方圖片）

以燈塔為設計靈感。（官方圖片）

三面分別展示多啦A夢、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨的造型。（官方圖片）

橡皮鴨更化身為3米高巨型「痛袋」裝置。（官方圖片）

多啦A夢主題限定相框合照，留下珍貴回憶。（官方圖片）

維港海上大巡遊 by AllRightsReserved @ 昂坪360

日期：2025年9月27日至11月2日

時間：10am-6pm

維港海上大巡遊 by AllRightsReserved主題水晶纜車

日期：2025年9月27日至11月2日

時間：

10am-6pm（星期一至五，10月2、3、6、8日除外）

9am-6:30pm（星期六、日及公眾假期）

9am-6pm（10月2、3、6、8日）

