8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
維港海上巡遊｜彩蛋率先揭曉 四大充氣雕塑明出巡 三隻人偶將驚喜現身海面 金鐘設無人機謝幕（附明日航行路線）｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動明日閉幕，重頭戲四大充氣雕塑海上巡遊將於明日下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道。據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋給市民，包括三隻角色人偶將於海上出巡，伴隨四大人氣角色多啦A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU 巨型海上充氣雕塑於維港亮相。此外，傍晚時分金鐘海域將設無人機表演，為活動謝幕。
「巡遊市集」上星期六展開，現場人潮湧動、氣氛熱烈，吸引大批市民及遊客駐足欣賞；而免費開放的中環海濱長廊亦成為市民近日的熱門打卡地點。今日適逢萬聖節，不少入場市民和遊客都有應節打扮，主辦方特別安排糖果給悉心打扮的參加者，一同體驗萬聖節下的市集氣氛。
四大充氣雕塑明告別維港
四座備受矚目的巨型海上充氣雕塑將組成夢幻艦隊，明日下午 2 時起啟航，依次大約相隔最少 20 分鐘，逐一駛離金鐘添馬公園對開海域（即「巡遊市集」前方海面），然後向東面航行，大約經過近炮台山一帶海面，橫越維港前往尖沙咀海面，隨後折返金鐘海域，再繼續沿同一路線巡遊。
艦隊估計將於維港內巡遊兩個圈。巡遊將於約下午 6 時前結束，屆時四座巨型充氣雕塑將告別維港。
金鐘、炮台山及尖沙咀海面有彩蛋
據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋明天呈獻市民。明日下午2時啟航的夢幻艦隊，除近日展出的四大充氣角色雕塑外，更會再有多三隻人偶於海上登場，伴隨夢幻艦隊於海上出巡，在金鐘、炮台山及尖沙咀海濱觀景的市民，均可以見證彩蛋。
此外，夢幻艦隊於下午 6時前完成航行後，將折返返金鐘，屆時金鐘海面將有無人機表演作為最後壓軸，免費給市民觀賞，並為整個活動畫下句點。
維港海上大巡遊揭幕 4大人氣角色現身金鐘 展出至11月1日 添馬公園設市集｜Yahoo
全球首創「維港海上大巡遊」即將登場：LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟及Elmo齊聚一堂｜Yahoo活動街
