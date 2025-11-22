BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名
【Now新聞台】維港渡海泳開賽，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。
渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里，到尖沙咀星光大道。
有選手出發前指，是特地來港旅遊，參與賽事。
上海旅客許先生：「挺激動的，因為這次是第二次來香港游泳了，第一次是水試的時候，這次又來泳了反正就很開心，反正應該也沒有其他的機會，可以在維港游。」
渡海泳選手Frank：「看了一下水溫17度，所以穿了膠衣，穿了防寒膠衣，應該沒有問題。」
#要聞
其他人也在看
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
招聘啟事｜Now新聞台誠聘以下職位
【Now新聞台】Now新聞台現誠聘以下職位：1. Senior Reporter2. Anchor / Reporter3. Sub-editor (International News)4. Online News Editor5. Finance Reporter/Anchor(now Business News Channel)6. Finance Reporter/Anchor – Features (樓市每日睇) (now Business News Channel)7. Senior Finance Reporter/Anchor (now Business News Channel)8. Senior Producer (now Business News Channel)9. Program Assistant (Part-time)10. Assistant Program Director (Full-time Contract)11. Engineer/Broadcast Officer12. Engineer (Field)13. Network Engineenow.com 新聞 ・ 59 分鐘前
天氣報告｜大致天晴及乾燥 日間最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(11月22日)天氣預測，大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約24度，吹和緩東北風。 展望未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差頗大，明日及星期一日間溫暖，下周中期早晚清涼。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全運會港隊合共收穫9金2銀8銅 男子花劍團體贏「第一金」
【Now新聞台】全運會港隊合共收穫9金2銀8銅，並在多個項目都有突破。啟德體育園見證港隊多個突破時刻，男花團體賽刺出劍隊歷來第一金。男子花劍團體金牌得主蔡俊彥：「很開心可以跟他們再一次在香港創造歷史。」連同個人賽，劍隊1金1銀2銅收尾。男子個人佩劍銀牌得主何思朗：「觀眾的打氣聲是一百分，未試過有這麼多觀眾支持我，這真的很高興。」女子個人重劍銅牌得主佘繕妡：「我很想在香港面前，及我的團隊、朋友，及家人面前拿這塊獎牌。」男子花劍1金1銅得主張家朗：「心態上我急了少許，可能有些情緒化，大家都看到，我覺得這些是我需要去進步、去處理的地方。」七欖報仇十二年未晚，再決戰山東收成正果。男子七人欖球金牌得主房傑鋒：「可以讓香港觀眾知道香港欖球有我們華人，以及讓大家知道，其實香港欖球有一定水準。」手球港隊隊長謝永輝：「錢可以遲點掙，婚可以遲點結，但在啟德主場打球，其實可能一生得一次。」手球熱血男孩捉緊機會，辭職或停薪留職備戰，歷史性拿第四，在主場擁躉前留下深刻印象。維港風光伴隨三項鐵人，1銀1銅創歷來最好成績；維園紅館大變身，化身競技舞台；粉嶺高球場，男團與獎牌緣慳一面。女飛魚何詩蓓首戰全運，主項輕鬆兩now.com 新聞 ・ 21 小時前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
話題 ｜讓路世界盃 英超下季延後開鑼
英超聯賽宣布，由於要讓路世界盃，2026/27球季將比以往遲一星期開賽。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
全運會男子4X100米接力 港隊小組第4無緣決賽
【Now新聞台】全運會田徑，男女子港隊在4X100米接力初賽止步，未能夠晉級。藍衫港隊，陳一樂負責第一棒，在第4線出賽。第一個彎位，與其他對手保持均勢。畫面由右數起第二個、李康傑緊接跑直路；之後郭俊廷接力，被第3線天津力逼。最後直路，山東賈潤澤一放到底首名衝線，江蘇隊得第2。港隊最後一棒鍾梓聖第5名過終點，最後因為廣西被取消資格而升上第4位，不過39秒79無緣決賽。女子4X100米接力初賽，7線藍衫港隊，陳佩琦打頭陣，過了彎位後交棒給左邊數起第二個的白凱文接力，最後兩棒鄧焯文及江俊淇都未能夠追到前列。第8線江蘇袁琦琦在直路靠後勁，力壓廣西及浙江衝線。港隊以45秒56第5名完成，初賽止步。早上決出兩面金牌。男子一萬米決賽，藍衫港隊謝俊賢在畫面後方起跑，25名運動員落場24人完成。紅衫雲南蔣發坤最後一圈發力，拋離其他對手獨自帶返終點。頭6名跑手都造出個人最佳時間，蔣發坤28分45秒89奪金，山東唐浩然後上得第2，遼寧于水慶第3。謝俊賢跑出30分52秒23，排24。田項方面，新疆的圖爾貢在男子鐵餅奪金，這位全國紀錄保持者第3擲造出64米40，成功衛冕。山東刑家棟及浙江諸嘉程同樣擲出個人最佳成now.com 新聞 ・ 1 天前
法德英領袖要求任何俄烏和平計畫須獲北約共識
（法新社巴黎21日電） 法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。而據法國總統府聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時表示：「任何解決方案都必須完全有烏克蘭的參與。」法新社 ・ 11 小時前
領展遭大行唱淡 股價再跌逾7%
領展（0823.HK）截至9月底止2026財政年度上半年業績遜預期，香港零售組合續租租金跌幅擴大且削減派息，惹市場不滿，遭多間大行唱淡。該股股價周五進一步下挫，以全日低位35.9元收市，創近7個月新低，單日下跌7.5%，兩日累瀉13.4%。信報財經新聞 ・ 8 小時前
高市早苗「不運進核武」！ 長崎原子彈80周年真相！
這不就是「核邊緣版日劇」的續集嗎？來，咱們邊喝茶邊扒這場修訂風波，保證不嚴肅，只添點政壇小八卦～Japhub日本集合 ・ 17 小時前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
狄高達芬寧與妹妹艾莉內衣睇騷「被捕」？
【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter最近忙於舉行世界巡迴演唱會，而演唱會其中一個環節就是挑選一名女星觀眾被她當場拘捕。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
北海道及青森水產界人士感擔憂 有加工經營者不滿政府應對
在北京，外交部發言人昨日表示近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大原則問題上的錯誤言論引起中國民眾強烈公憤，在當前形勢下即使日本水產品向中國出口亦不會有市場。infocast ・ 1 天前
NBA話題 ｜ 新制「超遠浪射」有效嗎？
NBA有一個專用制語「超遠投籃」（heave），被定義為在首三節的最後三秒、且進攻回合從後場開始的情況下，距離三十六呎或以上的投籃。今年NBA 新規例，heave 不再計入球員的個人投籃命中率，很多球員開始毫無顧慮地投了。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
港足主帥韋斯活據報提早離任 領軍 20 場勝率約五成 曾被羅淑佩促「認真反思」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港足周二（18 日）在亞洲盃外圍賽主場不敵新加坡，痛失決賽周資格。事隔三日，據多間傳媒弔引述消息指，港足主教練韋斯活（Ashley Westwood）將會提早離任，結束僅約 15 個月的領軍生涯。據報香港足球總會與韋斯活已達成共識，預計將於今日（21 日）正式公布消息 。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
「柏景峰」首輪銷售150伙已全數沽清
信和置業(00083.HK)與資本策略(00497.HK)及港鐵公司(00066.HK)合作發展的油塘通風樓物業發展項目「柏景峰」反應熱烈，今日進行首輪銷售，發展商表示，150伙單位已全數沽清。「柏景峰」昨共截收逾4500票，以首批開售單位150伙計，超額逾29倍。(BC)infocast ・ 20 小時前
西餅客出沒！油塘柏景峰首批150伙半日沽清 「西餅客」4,000萬掃6伙
信置等發展的油塘新盤柏景峰，今日（21日）首輪銷售150伙，截止下午2時左右已全數沽清，有「西餅客」豪擲4,000萬買入6伙。更多新盤消息：瑧爾首批折實均價20,610元 一房入場費491.76萬天璽．天2期55伙再度即日沽清 月內賣155伙 吸金逾28億 | 1房戶成交價創項目新高該批單位折實售價423萬元起，折實平均呎價14,701元，創市區新盤逾9年以來首批折實平均呎價新低，市場反應熱烈，售樓現場錄得超過10組大手買家登記。美聯布少明表示，有一組外區投資客斥資近4,000萬元購入柏景峰6伙，作長線投資。中原陳永傑表示，柏景峰客源以用家為主，佔約七成，大多屬本地客及九龍市區客。有居於油塘區的買家透露，今日斥資約1,200萬元買入柏景峰兩伙兩房戶，預計作換樓自住。信和表示，今日稍後有機會加推單位應市，視乎反應再決定加價幅度。 延伸閱讀: 瑧爾 柏景峰 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 18 小時前
江旻憓參與選舉論壇稱冀「同香港一齊贏」｜領展香港商戶續約租金跌 6.4%｜吳家樂鄧兆尊節目細數圈中麻煩友｜11 月 21 日・Yahoo 早報
立法會旅遊界選舉論壇昨日（20 日）下午在荔枝角政府合署舉行，兩名候選人，奧運金牌得主江旻憓以及觀塘區議員馬軼超出席。江旻憓論壇開首發言時指，會以運動員「追落後」的心態參加這場選戰，又希望用旅遊界議員的身份發揮體育精神，讓「無處不旅遊」成為現實，「真正嘅贏，唔係自己贏，而係大家一齊贏，同香港一齊贏」。至於馬軼超的支持者受訪時表示對馬有信心，「當然對手知名度高，但知名度高唔等於一定贏，跑馬都有大熱倒灶。」Yahoo新聞 ・ 1 天前