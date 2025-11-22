維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名

【Now新聞台】維港渡海泳開賽，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。

渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里，到尖沙咀星光大道。

有選手出發前指，是特地來港旅遊，參與賽事。

上海旅客許先生：「挺激動的，因為這次是第二次來香港游泳了，第一次是水試的時候，這次又來泳了反正就很開心，反正應該也沒有其他的機會，可以在維港游。」

渡海泳選手Frank：「看了一下水溫17度，所以穿了膠衣，穿了防寒膠衣，應該沒有問題。」

