維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名

【Now新聞台】維港渡海泳，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上，為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。

渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里到尖沙咀星光大道。

何詩蓓指，今次不止是她首次參與渡海泳，亦是首次游海，增添經驗，若時間許可都希望下年再戰。

渡海泳競賽組女子組第二名何詩蓓：「都幾辛苦，其實我一開始是因為我很難得這個時間在香港，所以年年都沒法參加，但今年剛好在香港，有時間，我就想參加，但我不想一個人游泳，所以我叫了全部隊友跟我的教練一起游泳，我是很滿意的，我本身給自己的目標是如果可以首五名也不錯，但我沒有為這比賽而刻意訓練，真的首次游，沒任何策略，純粹是可以自己玩一下，開心一下、挑戰自己。」

#要聞