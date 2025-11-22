張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
維港渡海泳逾3700人參與 泳總冀可增至1萬人(陳佩彤報道)
【Now新聞台】維港渡海泳主辦方泳總期望未來可容納1萬人參與，如果不夠救生員，會嘗試向內地借用。
做好熱身，把號碼寫上身，加上一點氣勢，就應該準備好下水參加維港渡海泳。
上海旅客許先生：「就很開心，反正應該也沒有其他的機會可以在維港游泳。」
渡海泳選手陳先生：「相當之驚喜，前幾日很冷，我以為天氣會持續這麼冷，但今天天氣風和日麗。」
但似乎不是人人都這樣想。
選手：「今日很冷。」
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為賽事鳴槍，先出發的是競賽組，要鬥快游約一公里到尖沙咀星光大道，怕比賽有壓力，可以參加優悠組。
渡海泳選手Eugene：「最辛苦是最後一段，真的拼命衝最後一段，最後很累但都要捱下去。」
深圳旅客劉先生：「本來去年也報名了，去年因為颱風取消了，所以今年覺得一定要彌補這個遺憾，所以專門跑過來。」
優悠組年齡層較廣，包括剛好夠12歲年齡下限的他。
渡海泳選手Nester：「今日的浪有點大及有很多叔叔在這裡游泳，所以間中會被撞到，要游外面一點。」
即使不良於行，都無阻他挑戰自己。
渡海泳選手黃先生：「我自己的能力做得到時，我就做完它，到將來做不到的時候回頭想，(若)我做得到但沒有做，我怕會有追悔。」
渡海泳有4000個名額，主辦方泳總指有6000多人報名，最終有逾3700人下水，其中一人游泳時不適，要用船運上岸，期望未來可增至1萬人參與。
游泳總會會長王敏超：「我們要舉行這類活動，一定要有足夠救生員，現在我們的救生員真的要慢慢跟政府及救生總會討論，但認真如果香港救生總會救生員不足，我可以嘗試跟內地聯繫，如果給我們多一些救生員，我們是可以有能力給多一些運動員去游。」
完成比賽的選手都會獲得一件紀念T恤，以及紀念獎牌。
#要聞
其他人也在看
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
《金童》專訪｜張繼聰艱苦訓練卻遭冷言冷語 自資6位數字救戲獲謝安琪支持：我就係咁痴線，無怨無悔
由張繼聰策劃、主演，甚至投資的拳擊電影《金童》終於面世。電影之所以被視為「都市傳說」，拍畢6年才上映，全因後期資金不足，但他如戲中主角一樣，因不願放棄，甘願掏荷包都要讓觀眾看見：「我老婆幾年前已經講：『早知爭7位數字，我幫你畀咗佢啦！你快啲搞咗佢啦！』」最終以6位數字埋單。為《金童》，拍攝時他受盡皮肉之苦、冷言冷語，上天一次又一次地打擊張繼聰，但最終都阻不了他將《金童》帶到世上：「套戲前後搞咗8年，受咗咁多皮肉之苦，自己再抌埋錢出嚟，我都仍然有心理準備（唔收得）……我就係咁痴線，我就係《金童》，《金童》就係我，無怨無悔。」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟｜Yahoo
醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 23 小時前
暖水泳池2025｜康文署30個暖水泳池全數開放 完整名單＋開放時間＋收費
天氣轉涼，去游水多會選擇暖水泳池。康樂及文化事務署（康文署）轄下30個公眾游泳池已於11月11日起提供暖水，不過部份游泳池會因年度維修而暫停開放1-2個月，記得睇清楚日子，免得到時摸門釘啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
笑到最後｜2026年美股信念大時代（高明）
當然，正如高明一直所講，美股整體已成信念股，所有假設都建基於信字。當然，如果乜都唔信，就正如舊文分享，2017年已經有對沖基金Hussman Funds創辦人John Hussman講美股跌十年，亦都會有人選擇信呢套。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前