維港渡海泳逾3700人參與 泳總冀可增至1萬人(陳佩彤報道)

【Now新聞台】維港渡海泳主辦方泳總期望未來可容納1萬人參與，如果不夠救生員，會嘗試向內地借用。

做好熱身，把號碼寫上身，加上一點氣勢，就應該準備好下水參加維港渡海泳。

上海旅客許先生：「就很開心，反正應該也沒有其他的機會可以在維港游泳。」

渡海泳選手陳先生：「相當之驚喜，前幾日很冷，我以為天氣會持續這麼冷，但今天天氣風和日麗。」

但似乎不是人人都這樣想。

選手：「今日很冷。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為賽事鳴槍，先出發的是競賽組，要鬥快游約一公里到尖沙咀星光大道，怕比賽有壓力，可以參加優悠組。

渡海泳選手Eugene：「最辛苦是最後一段，真的拼命衝最後一段，最後很累但都要捱下去。」

深圳旅客劉先生：「本來去年也報名了，去年因為颱風取消了，所以今年覺得一定要彌補這個遺憾，所以專門跑過來。」

優悠組年齡層較廣，包括剛好夠12歲年齡下限的他。

渡海泳選手Nester：「今日的浪有點大及有很多叔叔在這裡游泳，所以間中會被撞到，要游外面一點。」

即使不良於行，都無阻他挑戰自己。

渡海泳選手黃先生：「我自己的能力做得到時，我就做完它，到將來做不到的時候回頭想，(若)我做得到但沒有做，我怕會有追悔。」

渡海泳有4000個名額，主辦方泳總指有6000多人報名，最終有逾3700人下水，其中一人游泳時不適，要用船運上岸，期望未來可增至1萬人參與。

游泳總會會長王敏超：「我們要舉行這類活動，一定要有足夠救生員，現在我們的救生員真的要慢慢跟政府及救生總會討論，但認真如果香港救生總會救生員不足，我可以嘗試跟內地聯繫，如果給我們多一些救生員，我們是可以有能力給多一些運動員去游。」

完成比賽的選手都會獲得一件紀念T恤，以及紀念獎牌。

#要聞