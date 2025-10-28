維港邊的全新運動體驗 Padel Central正式登陸香港

瑞銀攜手打造的板式網球熱潮席捲中環，為香港帶來融合運動、美食與社交的頂級休閒體驗。這項風靡全球逾130國的新興運動，終於在維港璀璨美景下與港人見面。Padel Central在AIA Vitality公園正式啟幕，活動將一直持續至11月9日，為期約兩週的精彩體驗，讓大家有充分機會感受這項全新運動的魅力。

板式網球近年來已躍升為全球發展最快的運動之一，在歐洲、中東及美洲地區擁有超過2,500萬名愛好者。這項運動結合了網球與壁球的特色，通常以雙打形式在約網球場三分之一大小、配有玻璃牆的球場進行，以其明快節奏、易上手特性和高度社交性著稱。

Padel Central提供優質的運動體驗，更將精彩延伸至場外的餐飲享受 。場地設有專門酒吧，提供多款特調飲品及雞尾酒，同時備有ONLY Beverages的無酒精與低酒精特色飲品，滿足不同需求。

咖啡愛好者也不會失望，本地人氣咖啡店FINEPRINT進駐現場，為參加者提供精品咖啡及小食，讓大家可以在賽事間隙一邊欣賞維港美景，一邊享受優質美食。這種運動與休閒完美結合的體驗，正是現代都市人追求的生活方式。

由於市場反應熱烈，門票採先到先得制，建議有興趣的市民提早在網上預約。活動內容豐富多元，包括開放式球場體驗、友誼賽，以及多種生活體驗環節，滿足不同程度玩家的需求。





Padel Central

地址：中環AIA Vitaliy 公園

padelcentralhk.com















