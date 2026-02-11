從選秀冠軍紅到領銜主演！ 綱啓永作品熱播霸榜創紀錄！

綱啓永：狐狸眼帥氣爆表，男友力讓迷妹心動到失控！

綱啓永這位1998年出生、千葉縣船橋市長大的男孩，以176公分高挑身材和那雙狹長狐狸眼迷倒無數粉絲，他的笑容溫暖如鄰家大男孩，卻在鏡頭前散發野性魅力，

近期在電影中飾演雙重角色，引發網上熱議。最新話題是他在恐怖片裡的表現，搭配那寬廣肩膀和低沉聲線，讓觀眾感受到強烈保護欲，八卦指出他私下是努力型，

堅持不懈的態度更添吸引力。粉絲見面會上他總是親切聊天，分享生活點滴，這種體貼風格圈粉無數。網路上迷妹直呼他的轉型成功，從超級男孩比賽冠軍變成多棲藝人，反差讓人無法抗拒。

比賽新人蛻變領銜主演，堅持心態超暖心

綱啓永剛闖進娛樂圈時，像個青澀參賽者，靠著全國男孩選秀大獎起步，很快就因自然魅力被經紀公司青睞。隨著曝光增加，他從客串躍升，挑戰特攝劇和偶像劇，

角色從熱血戰士到溫柔男友，都詮釋得生動有力。途中他低調磨練演技，原本害羞的個性變得自信滿滿，增添更多深度。近期他接下多部主角作品，風格從浪漫到懸疑，

像是從初出茅廬蛻變成全方位偶像。網路上傳聞他選公司時注重人情味，鄉民在討論區讚嘆他成長歷程，留下無數感動螢幕瞬間。

宿舍生活甜蜜糾葛，眼神交流讓人心跳加速

綱啓永在這部浪漫劇中飾演宿舍管理員，劇情從意外入住開始，他與女主角從誤會逐步轉為互相信任，讓觀眾跟著他們的互動臉紅心跳。開場他滿臉嚴肅整理房間，

周遭夥伴鬧騰時那狐狸眼微微眯起，顯得可靠。中段情節高漲，他面對感情困惑時，低聲安慰對方，寬肩環抱的動作溫柔到讓人融化。

結尾他勇敢告白，展現內心堅定一面，粉絲直呼這是男友力的極致。雖然故事充滿轉折，但情節層層推進，沒有多餘拖戲，讓大眾一看就沉迷，討論區滿是「這眼神太會撩」的評論。

迷妹直呼再共演太興奮，鄉民讚帥氣無敵

綱啓永新片解禁後，X平台上討論沒斷過，粉絲紛紛留言「綱啓永和森愁斗再共演高興死了，期待恐怖片裡的帥氣表現」。有人在推特上感慨「ME:I初戲劇交給桃奈，

超期待綱啓永的角色互動」，另一位網友分享「綱啓永狐狸眼配寬肩，反差到讓人心臟受不了，太適合浪漫劇」。

Dcard分享區有迷妹評價「從選秀看到現在，男友力進步明顯，希望多拍甜蜜戲」。

X上海外粉絲直呼「綱啓永笑容療癒人心，電影轉折演得自然」，還有留言「絕對去看，綱啓永的堅持態度超暖」。這些真實心聲證明，他不只靠外在，才華深度也讓人著迷。

Japhub小編有話說

小編覺得綱啓永是那種狐狸眼卻充滿男友力的類型，才華橫溢讓人佩服，他的蛻變之路絕對是演藝圈亮點。

