船橋足球小子突變戰隊藍鬼！ 綱啓永8LOOM出道預言劇！

船橋少年的意外星途

哎，綱啓永這位千葉縣船橋市出生的傢伙，1998年12月24日來到世上，本名就叫這個，聽起來就很有個性！從小愛踢足球和滑雪板，還養了隻可愛的狗，生活本該像一般男生那樣悠哉。

誰知2017年，他參加第30回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト，一舉拿下グランプリ，從此簽約ワタナベエンターテインメント，闖進娛樂圈。

身高176公分的他，配上O型血的直爽性格，瞬間成為鎂光燈焦點。這轉變像突然中樂透，讓人好奇他怎麼從普通青年變成螢幕寵兒。

首次出演的綠葉光芒

2018年，綱啓永在連續劇《文学処女》初次亮相，雖然不是主角，卻用細膩表演抓住觀眾眼球。這起步像種子發芽，很快就開枝散葉。

隔年，他接下《騎士竜戦隊リュウソウジャー》的メルト，也就是リュウソウブルー角色，從2019到2020年，這部戰隊劇讓他成為孩子們的英雄。

電影版如《タイムスリップ!恐竜パニック!!》和《VSルパンレンジャーVSパトレンジャー》也讓他大展身手。

這些作品不只練就他的動作戲，還讓他學會如何在團隊中閃耀，簡直是職業生涯的加速器。

戀愛劇集的魅力爆發

綱啓永的電視劇之路越走越寬！2022年，他在《君の花になる》飾演古町有起哉，加入劇中男孩團體8LOOM，實際發片出道，粉絲尖叫連連。同年《デキないふたり》裡的桃川勇希，

讓他展現溫柔一面。2023年轉戰主演，《恋愛のすゝめ》的鳳啓介讓他詮釋浪漫糾葛；《ばらかもん》的木戸浩志則帶來搞笑元素。

2024年《未来の私にブッかまされる!?》再當主角五十嵐頼人，探討未來主題。其他如《366日》的吉幡和樹、《バツイチがモテるなんて聞いてません》的満井絢斗，

角色多變，從校園到職場，他總能注入新意，讓劇迷欲罷不能。

銀幕挑戰的多元面貌

電影方面，綱啓永也不落人後！2019年《HiGH&LOW THE WORST》開啟大螢幕之旅，2021年《ショコラの魔法》的カカオ・テオブロマ充滿神秘感。

2024年《恋わずらいのエリー》的高城礼雄，讓他變身校園王子。2025年作品爆棚：《女神降臨》雙篇的五十嵐悠、《ネムルバカ》的田口、

《#真相をお話しします》的サラリーマン、《代々木ジョニーの憂鬱な放課後》的牛田モー、《WIND BREAKER》的蘇枋隼飛。

2026年還有《教場 Reunion / Requiem》的門田陽光、《東京逃避行》的エド、《口に関するアンケート》的伊藤竜也。這些角色從動作到懸疑，證明他不只靠帥氣，還憑演技立足。

舞台與跨界的意外收穫

除了螢幕，綱啓永還愛上舞台！2021年《タンブリング》展現體操魅力，2020年朗読劇《蒲田行進曲完結編 銀ちゃんが逝く》練就台詞功力。

2024年《う蝕》更讓他挑戰深度劇情。疫情時，他辦Instagram直播「おうちツナ時間」，拉近與粉絲距離。愛好彈吉他和吹薩克斯的他，

2024年獲第7回スニーカーベストドレッサー賞俳優部門，還當上イニスフリーJAPAN大使。這些跨界像調味品，讓他的形象更立體有趣。

社群連結的粉絲樂園

綱啓永的社群媒體超活躍！X帳號@27K_1224有189.4萬追蹤者，常分享工作日常和心情小語。Instagram @tsuna_keito 則有48.7萬粉絲，PO美照和影片，讓人一看就融化。

官方マネージャー@tsuna_staff補充幕後花絮，粉絲俱樂部「Tsuna mar」提供獨家內容。這些平台不只宣傳，還像聊天室，他會回覆留言，創造溫暖互動。

共演者讚他「打たれ強いメンタル」，製作人說他「主張が嫌味になっていない人柄」，這些評價讓粉絲更愛他。

未來展望的無限可能

看綱啓永的軌跡，從コンテスト冠軍到多產演員，他未來的戲約滿檔。無論是主演連續劇還是大銀幕挑戰，他總能帶來新驚喜。

2025-2026年的電影陣容強大，或許還會有音樂或品牌合作，誰知道呢？他的成長像一場冒險，粉絲們拭目以待。

Japhub小編有話說

哎呀，寫完綱啓永的故事，小編覺得他像杯加了咖啡因的熱飲，帥氣又提神！從戰隊英雄到戀愛專家，他的多變讓人上癮。

如果你被他的176cm魅力吸引，趕緊去X或IG逛逛，說不定下個貼文就帶來新劇預告。Japhub繼續追更多日本男星趣事，一起保持這份追劇熱情～

