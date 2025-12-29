網上熱話｜上環工人路邊拖手跳華爾茲？ 真相曝光惟網民錯重點(有片)

上環西消防街兩名工人在馬路進行維修工作開關水掣，他們面對面、雙手交疊合力轉動閥門的動作極具默契，遠看彷彿是一對正在跳華爾茲舞的拍擋。另外，影片可見附近恰巧有三隻狗路過，成為網民「錯重點」討論對象。(Threads)

影片近日於Threads爆紅，獲得逾180萬人次瀏覽，上載影片的是一名台灣女網民。至於影片中的地點位於香港上環、位於上環消防局附近的西消防街路邊，兩位穿上工人反光背心的男子動作整齊劃一，隨節奏轉動紅色閥門開關水掣，由於該處水閥開關較為緊實，需要兩人合力利用腰力與腳力才能順利轉動，惟動作恍如在跳華爾茲舞，故引發熱烈討論。此外，影片開頭拍到恰巧有狗主帶三隻狗散步，也成為其中討論笑點。

三狗前面行過 網民讚「完美構圖」

有網民留言表示，一開始以為是大叔在馬路上跳舞，仔細看才發現是在工作，如在上演「大叔的愛」、「男人嘅浪漫」，還將影片中的西消防街戲稱為「華爾街」（華爾茲街），亦有人稱「華爾茲好好笑，影片前面三隻狗也好可愛」、「有三隻狗喺前面行過呢下簡直係完美構圖，天時地利人和」、「佢哋應該點 都估唔到返工閂個水掣竟然俾人話跳華爾茲」，亦有香港網民認真解釋他們的工作「是正在開關水掣，不是修馬路！」、「水務署職員同者外判係度開/關總供水閘掣，呢d閘掣好大隻，長期係地底入便會漬死好難開/關，要幾個人咁樣先可以郁到隻掣」、「(另一工人)噴緊紅色油應該係消防用嘅閘掣，應該係例行維修檢查睇下個閘制有冇壞」，亦有人稱「我依家先知原來香港有條街叫做西消防街」。

