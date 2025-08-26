19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
網上熱話｜中四書簿費5300蚊天價 港媽呼肉赤 網民籲買二手書
香港書簿費成世界之最？開學將近，有母親於網上發帖透露為孩子買一套全新中四教科書課本，盛惠高達5300元，加幅遠超通脹，引起不少迴響。有網民慨嘆做人父母甚艱難，加上經濟不景下需緊縮開支，建議多買二手書慳錢。
近日一名自稱為單親媽媽的網民，於社交平台Threads分享於書局為新學年就讀中四的女兒添置一套全新課本，大呼「肉赤」，「盛惠5300港元，媽媽繼續努力工作，阿女繼續努力讀書呀！」
有人稱不敢再生 「睇呢個post醒一醒神」
帖文引發網民熱議，驚訝課本費用愈來愈高昂，不少家長更訴苦，「嘩已經升到去$5300，仲以為依家有ebook, 買書錢會少啲」、「我記得以前中學個陣用最新書最貴先千尾，估唔到而家的書禁貴！」、「書價好痴線」、「教科書改版屈錢」、「我仔仔啱啱中一，28本書都要4800」、「買書時，好肉赤 (燒錢嘛)，望住d書 (厚厚的，唔開胃)，學期完咗 (煩，屋企書櫃既塞爆)，掉，又嘥，但又唔會點再睇」、「今年小一買書已經$3000⋯仲要只係上學期到佢中學可能要$6000x2」，亦有人稱書簿費太貴不敢再生，「琴晚我女叫我生多個，我差啲比佢氹到，而家睇返呢個post醒一醒神。」
不少網民建議多買二手書慳錢，「二手書每本平50%，而且都幾新淨」、「我買二手書，洗咗千幾蚊，唯有英文一定要買新」、「我仔中三，書單$5500，有部份買舊書(幾本都係零字跡)，慳咗近$2000」、「高中買二手書比較好，同埋有免費notes」、「二手書局買一年慳返千零蚊，反正都係同一本書同一本內容，好彩嘅甚至可以見到買到啲學霸筆記返嚟用正」、「我8成買左二手書，2成買新書，用左3000幾」、「一年後你會發現啲書其實好少用，所以大把九成新二手書掉出嚟賣」，亦有人建議部份書本可向淘寶或拼多多入貨。
