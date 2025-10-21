有網民在社交媒體上分享，途經中環碼頭一帶，發現柱子旁的管道上竟然「長出」菠蘿包。(Threads)

有網民在社交媒體上分享，途經中環碼頭一帶，發現柱子旁的管道上竟然「長出」菠蘿包，決定在社交媒體發問，好奇「菠蘿包」的真實身份。網民紛紛發揮創意，有人笑言是「菠蘿包係維港附近採集」、「俾遊客免費試食」等，亦有網民認真回覆，指「菠蘿包」其實是膨脹膠，用於填補喉管來防蟲及防水。

從事主分享的相片中可見，有一小段白色的管道裸露在地面，管道頂部被一團橙黃色的物體填補，惟其與本港美食菠蘿包驚人相似。「菠蘿包」引起網民熱議，發揮創意「解答」事主，「俾遊客免費試食」、「香港獨有罕見大型真菌，菠蘿菇」、「就係菠蘿包，好似Chiikawa咁係（喺）地下生食物」。

廣告 廣告

對於「菠蘿包」，亦有網民認為是其他食物，「周打蜆海鮮酥皮湯，咁近海邊無錯啦」。

「菠蘿包」其實是膨脹膠

有網民解答「菠蘿包」的真實身份，指「菠蘿包」其實是膨脹膠，用於填補喉管來防蟲及防水，「不過咁啱呢隻膠係橙色，真係幾似菠蘿包」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-中環碼頭驚現-菠蘿包-網民笑言-畀遊客免費試食/610549?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral