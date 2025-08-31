兩人相擁出閘逃票。(FB 車cam L（香港群組）)

搭車要畀錢是小朋友都懂的常識，但有人為了不付款，而施展混身解數。近日社交平台流傳一條片段，在港鐵車站內，一對身穿黑衣的情侶準備出閘時，其中一人疑似無攜帶八達通，亦未有購買車票，該名女子遂搭着男子的膊頭，二人齊齊親密並肩出閘。

影片引起網民熱議。有網民就鬧爆二人的行為「好x cheap」，連少少的搭車錢都慳；有網民揶揄窮就不要出街，更形容「出街做乞兒」。亦有網民認為港鐵應該要在每個站安排職員專捉逃票乘客。不過，有網民就認為，兩名事主是貪玩求刺激，認為做了而沒有人察覺，很有成功感。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-二人同行一人價-港鐵情侶搭膊頭衝閘逃票-網民鬧爆-好cheap/594432?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral