仙氣女警現身蘭桂坊(Threads影片截圖)

萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。

網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦，行返落去啦，唔好停留啦」。



曾拍攝美女廚房

事實上，這名女警過去也吸引不少市民注意。警方更曾介紹這名女輔警的名字叫梁凱程（Natalie），正職是大律師，現駐守中區警區巡邏小隊第一隊。梁凱程早年曾兼職做模特兒，更曾加入《美女廚房》擔任「美女學徒」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮-網民-影佢嘅人多過cosplay-/614073?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral