房署要求事主還原水龍頭。(「公屋討論區 - 香港facebook群組」)

居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。



事主日前在社交平台發文稱，本月底準備把公屋交還房署，惟房署主任檢查時告知他，由於單位的水龍頭更換了，故需要把單位還原，否則便要罰款3,513元。事主續指，他曾到五金舖欲購買同款水龍頭，惟對方稱該款水龍頭已經很難找到。事主感到十分困擾，幾經波折，幸最終在其媽媽家中找到同款水龍頭。



網民斥「玩嘢」：多此一舉

不過帖文就引來網民熱議。有網民就認為房署「玩嘢」，擺明欺負事主，直言「唔通50年公屋會換返50年前嗰啲野？」;亦有網民認為，收回公屋後同樣要全屋翻新，認為房署此舉是多餘；亦有網民獻計，建議事主到淘寶購買，甚至到內地購買。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-住戶交回公屋-被要求還原一物-否則罰三千-網民斥-玩嘢-/629979?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral