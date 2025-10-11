內地女在港吃「霸王餐」，小紅書上求救補鑊(小紅書圖片)

國慶黃金周吸引大量內地遊客訪港，玩得盡興時難免會發生「蝦碌事」。一名內地女子發現早前在香港茶餐廳竟然吃了「霸王餐」，在「小紅書」上求救希望補救。

女事主在「小紅書」發文，指在本月4日在屯門時代廣場一間連鎖茶餐廳吃下午茶，有羅宋湯及雞翼，大約40多元。但她在回到內地核對帳單才驚覺當時沒有付款，她解釋當時坐在較出的位置，使用自助下單功能，離開時大家都沒有想起未付款。她將事件公開，希望找好心人能致電茶餐廳電話，詢問一下餐廳如何補回付款。

成功找到好心人

其後，女子更表示願意支付額外的「辛苦費」，以感謝代為付款的網友。事主其後在留言補充，已有好心網友代為到餐廳付款。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-內地女在港吃-霸王餐-小紅書上求救補鑊/607644?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral