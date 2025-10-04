51-2_0.jpg

港人日常使用八達通消費，不過遊客則未習慣。有一名網民分享最近目擊一名內地人在便利店增值八達通，詢問店員為甚麼收取手續費，更指早知道便不增值。

網民形容聽到頭痛

網民在社交平台Threads分享事件，指當日聽到前面的一名內地女士問便利店店員為甚麼增值100元時，收了她16元手續費。店員解釋八達通原本負錢，增值時會扣回金額。該名內地人指不是負錢就當付了錢？早知道不增值。網民形容「喺後面排隊聽到頭都痛埋」。

有網民指「佢知唔知，佢唔再增值就蝕$34」，「梗係忘記咗50按金都係自己錢啦」，「本身俾咗$50做按金㗎，最多可以負$50你都唔會賺」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-內地客誤會增值八達通需收手續費-指早知道便不增值/605734?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral