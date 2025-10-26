本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他又指，因為自己一般不能判斷什麼時候關門，所以寧願選擇下一班。
帖文引來兩地網民熱烈討論。有內地網民就指，內地地鐵的閘門確實關得很快，如果衝過去很大機會被夾到，所以理解該該網民的想法。亦有內地網民表示，當聽到「滴滴滴」的提示聲時，確實不敢衝門。有香港網民則解釋，因為提示聲響起後並非立刻關門，「還要過幾秒」。亦有網民打趣稱，「反正夾不死」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-內地旅客搭地鐵-驚嘆港人一行為-竟如此淡定-/612221?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前