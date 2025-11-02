有網民大讚詩歌舞街譯名是神作。(小紅書)

近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。

帖文引來不少網民分享看法。有網民就位於大坑的浣紗街也很動聽，見其名便想到西施；亦有人認為位於洪水橋的天地人路，十分有意境。亦有網民喜愛雪廠街、活道等。

詩歌舞街位於大角咀，根據香港地方中心誌引述香港掌故專家梁濤在《九龍街道命名考源》中提到，大角咀「詩歌舞街」英文名稱是Sycamore Street，意指無花果，但如果將其意譯作無花果街，以傳統華人喜歡開花結果的文化，會認為「無花無果」不吉利，遂將街名音譯作「詩歌舞街」，聽起來更為風雅，也能在中西文化之間取得平衡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-內地旅客讚大角咀一街道譯名-封神-神譯名背後有段故-/614243?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral