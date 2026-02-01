網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？

有網民分享一則小巴告示。(小紅書)

香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。

近日有網民在小紅書分享了一張照片，只見小巴上貼着一張告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站落車，請於開車前有禮貌問清楚，車長會有禮貌回答。該網民形容這是小巴的幽默。

內地網民嘆「社恐」 懂粵語也不敢乘搭

由於小巴車速快，亦不設報站功能，若乘客不熟悉路線，確實很容易被「飛站」。帖文引來不少內地網民共鳴，並分享自己在港乘搭小巴的經歷。有網民直言，自己有「社恐」，要在滿座的小巴上嗌有落，需要「做很久的心理建設」，故在港一般會選擇的士或者地鐵。亦有網民分享。第一次在銅鑼灣搭小巴欲到淺水灣，結果因「不敢搭話」去了赤柱，最後意外地發現赤柱也挺好玩。亦有來自廣州的網民指，自己懂得粵語，也常到香港，但從來不敢搭小巴，擔心被司機「問候」。

