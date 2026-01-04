網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服

有內地網民大讚香港人的排隊文化。(小紅書)

雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。



該網民發文稱，香港人做事都習慣了排隊，形容「香港人的質素體現在這」；又指港人排隊也會預留出一臂長的安全距離，讓人感到很舒服。

曾遇母親教育小孩要守秩序 網民感震驚

帖文引來不少迴響，兩地網民都紛紛留言，表達對此現象的看法。有網民分享，曾經在搭電梯時遇到小朋友未待他出來便衝電梯，小朋友因此被媽媽「教育」，直言這樣的「素質秩序教育真的驚到我了」，原因是他在內地常常遇上小孩直接撞人衝進電梯。亦有網民表示，很喜歡這種自覺保持距離的排隊，又認為在廣東算做得還好，但仍不如香港。不過，亦有網民認為，素質與地域無關，而是「規則引導素質」，香港和澳門的車輛在內地普遍也是不排規則地亂開。

