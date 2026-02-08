有內地旅客直言更愛有港味的香港。(資料圖片)

雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。

近日有內地網民在小紅書發文，指自己第三次來香港，體驗感越來越好。她舉例，幾年前在香港說普通話，「說完再被確認一下」，但現在處處順利溝通無障礙。此外，現在不論是坐車還是食飯，都可以掃二維碼，而有些中環的老店亦會提前告知只收現金，以免尷尬。她又指，甚至連粉麵店的老闆也會用蹩腳等普通話嘗試跟她開玩笑。她形容：「感覺是去了某個內陸城市，隔閡感越來越弱了。」而她認為，兩地融合得越來越好。

廣東旅客來港欲聽粵語 結果全是普通話

帖文引來不少兩地的網民共鳴，而不少網民均直言喜歡有港味的香港。有來自重慶的網民就表示，早前來香港旅遊，遇到的人都很有禮貌，向他人問路也很客氣；亦有來自廣東的網民表示，他來香港是為了聽更好聽的粵語，結果個個都跟他說普通話，大感無奈；亦有來自江蘇的網民坦言，更喜歡原來的香港。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009890/網上熱話-內地網民遊港讚兩地愈趨融合-內地網民感嘆-更喜歡原本的香港?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral