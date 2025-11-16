內地網民首次遊港，難忘一些小細節。(資料圖片)

雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。

室內冷氣像「走進冰櫃」

該網民歸納了三個小細節，其一是會把「唔該」掛在嘴邊。該網民憶述，不論是買奶茶，還是找贖，甚至是路人幫忙按電梯，也會說「唔該」，直言「一天聽800遍」。她讚嘆香港人十分有禮貌，「聽得人心裡軟軟的」。而另一個令人難忘的細節，是茶餐廳的「暗號」。該網民直指，像「飛沙走奶」、「夏蕙姨」等，點餐時像對間號。至於最後一個，就是冷氣不要錢。該網民形容，走進任何室內地方都像走進冰櫃，她憶述港人朋友指「香港冷氣是祖傳的，不開足會被人投訴」。還建議記得要帶外套「保命」。



廣告 廣告

帖文引起兩地網民熱議。有網民就表示「禮多人不怪」；有網民則指，「唔該」是魔術語，「聽起來比較有禮貌，雖然未必出自真心」；對於「冷氣論」，有網民就表示，若車廂的冷氣不夠冷，就會充斥各種酸餿味。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-內地網民首次遊港-讚三個小細節-難忘港人兩字常掛嘴邊/618887?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral