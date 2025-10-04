三號強風信號至少維持至周日中午12時
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。
如走進日本鄉村
近日有網民在社交平台「小紅書」分享在輕鐵站拍下的照片，認為如走進了日本鄉村。其中一張照片是在天水圍輕鐵銀座站，網民形容景覲和綠色配色就像到了日本鎌倉車站。另外，網民分享走到錦上路乘坐屯馬綫，眼前就像是日本JR鐵路站。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-兩區輕鐵站爆紅成打卡點-被形容港版日本鎌倉車站/605753?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
