兩區輕鐵站爆紅成打卡點，被形容港版日本鎌倉車站(小紅書圖片)

深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。

如走進日本鄉村

近日有網民在社交平台「小紅書」分享在輕鐵站拍下的照片，認為如走進了日本鄉村。其中一張照片是在天水圍輕鐵銀座站，網民形容景覲和綠色配色就像到了日本鎌倉車站。另外，網民分享走到錦上路乘坐屯馬綫，眼前就像是日本JR鐵路站。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-兩區輕鐵站爆紅成打卡點-被形容港版日本鎌倉車站/605753?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral