內地網民分享一些難以接受的文化差異。(資料圖片／林俊源攝)

內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。

對餐廳禁帶外來食物感不解

兩地文化不同，是造成矛盾的主要原因。上述帖文一出後，引來不少內地網民留言。有網民就表示，不理解餐廳不能帶外來外來飲料，若被發現還會罰款，惟有留言則反駁指，除內地外，基本上其他地方的餐廳都有這樣的明文規定。亦有網民不解為何不讓蹲下，即使境外其他地方，也沒有這樣的規矩。

廣告 廣告

亦有不少網民認為港人的人情味較為淡薄。該網民分享道，自己是來自山東的80後，自小便看港劇和港產片，其後「帶着濃厚的童年濾鏡去過一次」。他形容，感覺每個人都很忙，沒有人情味，「什麼都要錢大部分人都冷漠刻薄」。他直言，還是內地舒點一點，「哪都能聊幾句」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002572/網上熱話-兩地網民談最難接受的香港文化-對一常做動作遭歧視感不解?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral