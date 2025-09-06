網上熱話｜兼職詩人貼街招宣傳上門作詩 列出三大保證

兼職詩人貼街招宣傳上門作詩，列出三大保證(Threads圖片)

「搵食艱難」，最近有網民發現有「兼職詩人」貼街招宣傳，更列出三大保證，冀吸引顧客。



根據網民在社交平台Threads上載的街招相片，「兼職詩人」提供上門作詩服務，列出三大保證，包括是「保證好詩」、「決不加價」、「一年內覺得悶可以重作」。街招上大部分印有聯絡電話號碼的紙條已被撕走，不知道姓梁「兼職詩人」是否成功找到不少生意。另外，街招上還印上李白的經典唐詩《靜夜思》，寫上「床前明月光，疑是地上霜」。

網民紛紛「詩人上身」

帖文似乎引起「真身」出現，有網民留言指「張嘢係我好多年前貼嘅」，又透露「未開過市」。帖文吸引很多網民「詩人上身」，紛紛作詩。另有網民分享「食字GAG」，問「唔知佢請唔請詩(私)人助理」。



