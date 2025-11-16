加拿大有超市將芥蘭苗譯作「GAI-LAN JR.」。(audrey.c18@Threads)

相信大家都有吃過芥蘭苗，亦知道芥蘭苗的英文譯作「Baby Kale」。不過，近日就有網民在Threads上載了一張在加拿大超市拍攝的照片，發現當地超市的芥蘭苗英文竟譯作「GAI-LAN JR.」，即「GAI-LAI Junior」。該網民直言名字好cute。

照片引來不少網民討論。有網民就打趣指，如芥蘭苗變老了，是否應該譯作「GAI-LAN senior」；有網民則認為該翻譯像明星的名字；亦有網民認為，覺得這些翻譯是給華人看。亦有網民反問，有沒有「Choi-Sum Jr」或者「Pak-Choi Jr」。有網民便以照片回應，菜心苗是譯作「Choi-Sum Baby」。

「芥蘭苗」的正確中文翻譯可以是「Baby Kale」或者「Chinese Baby Kale」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/網上熱話-加拿大超市現-芥蘭苗-創意中文翻譯-網民大讚-好可愛-/618925?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral