網上熱話｜又一城商場廁所計數？ 男子與小童在殘廁做數學題

在商場廁所內做功課？有網民在社交媒體上分享，發現在九龍塘又一城商場的男廁，有男子竟與小童在在殘廁內做數學題，影片中能清晰聽到男子正在教男童計算加數的題目。

拍攝者表示，1小時前2人已經在在殘廁內做數學題，沒曾想「過咗一個鐘返嚟（都）仲教（緊）」。拍攝者笑言，「不如唔好喺廁所做數」。

片段顯示，在殘廁內傳出2把聲，該名操普通話男子正教導男童數學的題目，男童表示「44」。然後男家長詢問「對呀44呀，然後加0.5加0.5等於多少？」男童或許不懂小數所以未能回應，男子便詢問「44加1等於？」最終男童回覆45，惟影片完結，未能得知二人之後對話。另一影片可見，男子帶男童離開廁所。

2人在在殘廁做數學題一事，引起網民熱議，有網民笑言，「真讀屎片」、「啲功課會唔會有味道」、「咁好學得唔得㗎」。

