網上熱話｜台灣爭鮮分店推任食放題 顧客犯規遭收走壽司

台灣爭鮮分店推任食放題，顧客犯規遭收走壽司(Threads圖片)

台灣爭鮮旗下品牌「MAGiC TOUCH」最近推出任食放題，吸引很多顧客光顧。不過，近日有網民目擊有離譜食客狂點壽司後，不吃壽司飯，逼使店員直接收走桌上多碟壽司。

台灣網民在社交平台Threads分享直擊片段，看到一名店員站在一枱食客旁，將桌上多碟壽司逐碟逐碟收走。另有圖片顯示該枱食客至少將20塊醋飯堆起，成為一座小山。

上載片段的網民指「在點爭鮮499吃到飽看到超離譜的一幕，有人狂點壽司吃不下之後，只吃料不吃醋飯，留了一堆醋飯在那邊。店員跟那桌溝通完之後，直接把他們的壽司收走，不給他們吃，沒那個胃就不要點這麼多欸」。

剩餘過多食材需罰款

分店最近推出放題優惠，顧客以499元台幣(約127元港幣)便可任食90分鐘。店方在宣傳資料上有提醒顧客珍惜食材，結帳時若剩餘食材超過250克，則酌收食材費用300元台幣。

