本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。
▼啟德簡約公屋工程▼
有網民關注僅以數字作座號「復古」
對於發帖者形容感覺簡約公屋外觀似北韓風格，有留言反駁指「疫情前跟團去過北韓，其實北韓而家建築係靚過佢，跟團喺平壤參觀，大部份建築真心靚」、「北韓靚啲」，亦有人分別覺得似日本和新加坡。此外，亦有人關注簡約公屋「復古」僅使用數字作座數名稱，「變返以前公屋，以數字做座數」、「就算唔起靚啲都唔好再用數字丫(吖)」、「數字座數最夠feel」。
▼啟德簡約公屋示範單位▼
項目提供約2970伙單位
現屆政府為應對短期住屋需求，先後推出兩期簡約公屋項目，其中位於啟德世運道的第一期項目將提供約2,970伙，月租視乎1至2人、3至4人和4至5人單位，介乎1,310元至2,990元不等，前年12月開始動工。據房屋局介紹，項目內設有便利店、餐飲設施、自助洗衣店和溫習室、活動室等，與港鐵啟德站步行距離約5至7分鐘，附近亦有多條專營巴士及小巴線往返多區。
▼點為之濫用公屋？▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-啟德簡約公屋外觀設計掀熱議-有網民反駁似北韓言論/612135?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
