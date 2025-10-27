葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
網上熱話｜啟德阿婆回收膠樽液體倒地 網民冀取消回贈減濫用
啟德德朗邨有長者透過入樽機回收膠樽，竟在入樽機旁直接將樽內殘留液體倒在入樽機旁的地上。網民指，現場不時傳出臭味，並惹來老鼠、蟑螂。另外，有網民透露，這位婆婆為「慣犯」，經常在回收膠樽時，直接將樽內液體倒在地下。
拍攝者在社交媒體上斥責：「點解啲人咁冇公德」。從相中可見，婆婆正在使用德朗邨的入樽機，地上有一大灘水漬，懷疑婆婆直接將樽內殘留液體倒在入樽機旁，和地上有兩袋膠樽放在地上。該婆婆的行為引起網民熱議，批評其行為，有網民透露，該婆婆為慣犯，使用幾張八達通來長時間回收，又怒斥，「整到地下成地汽水，完全冇公德心！」、「佢成日執到飲品樽，裡面飲品就咁倒垃圾桶邊」。
網民冀取消回贈
有網民指拍攝者可以出言勸阻婆婆，拍攝者提及：「之前一次有禮貌，佢（無）反應；今次改為直接指責，一樣當我透明」。另外，亦有網民表示，希望入樽機回收膠樽取消回贈，並直言，「搞到d（啲）人唔知去邊到日日收集幾百個樽黎（嚟）屈錢，跟住後面成村人等。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-啟德阿婆回收膠樽液體倒地-網民冀取消回贈減濫用/612368?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
